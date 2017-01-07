ЗОЛОТО ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ

Давний друг нашей газеты Юрий Ефремович Порожняков, автор многочисленных публикаций о своей семье, одноклассниках, о живом мире и природе родного края, как-то при очередном посещении редакции скромно обмолвился, что у него скоро грядёт знаменательное событие – золотая свадьба.

ещё заметил, что они с женой не собираются обставлять этот юбилей особой помпезностью, а в какой-нибудь кафешке выпьют по чашечке кофе для приличия и удовлетворения собственных душ.

Примерно такими же мыслями поделились они с детьми. Те просто возмутились: «Ничего подобного! Такое событие бывает раз в жизни. Мы обязательно приедем вместе с внуками и устроим праздник!».

Не хотелось оставаться в стороне и нам. Вместе с самыми искренними поздравлениями и пожеланиями юбилярам любви, здоровья, мира и согласия в семье мы решили поведать правду о «золоте» Порожняковых ценою в жизнь.

…1962 год. Сразу после демобилизации из армии Юрий Порожняков поступает на естественно-географический факультет Тираспольского педагогического института. К тому времени старшие братья и сёстры обзавелись семьями, поразъехались кто куда. В родительском доме ему была выделена отдельная комната, созданы все условия для успешной учёбы. Почти все экзамены и зачёты Юрий сдавал экстерном и на «отлично». На первом курсе Юрий весь отдавался учёбе, и, по его личному признанию, было не до девчонок.

Но молодая жизнь берёт своё. Весной 1964 года, выходя из общежития, Юрий невольно обратил внимание на миниатюрную зеленоглазую девушку. С группой студентов она возвращалась со стадиона, разгорячённая тренировкой. Захотелось хотя бы мимоходом спросить у неё: «Хорошо размялись?». Девушка мило улыбнулась и ответила: «Очень! Что, заметно?». Мимолётная встреча почти забылась. Но судьбе было угодно снова пересечь их пути-дороги.

Тогда не в каждом доме был телевизор. Поэтому студенты частенько собирались у голубого экрана в ленинской комнате общежития. В тот вечер транслировали чемпионат страны по хоккею. И в ленинской комнате собралось много его любителей. Всё бы хорошо, но впереди сидевшая девушка закрывала мне экран. Я легонько прикоснулся рукой к её плечу и попросил: «Нельзя ли по возможности подвинуться чуть левее?». Девушка повернулась, и у меня сердце ёкнуло. Это была та самая спортсменка! После матча у меня хватило смелости познакомиться с ней (её звали Людмилой), проводить до комнаты в общежитии и назначить свидание. При первой встрече она показалась мне весьма интересной, хорошо воспитанной девушкой. Не скрою, влюбился, как говорится, по уши. Ей было 19, мне – 24 года. Прекрасный возраст! Я – на третьем курсе, она – на втором… Вскоре я познакомил Люду с родителями. Она очень понравилась, они были не против, чтобы мы поженились. Но я решил не торопиться с женитьбой. Надо было окончить учёбу, встать на ноги, зарабатывать собственный «хлеб». Так мы встречались два с половиной года, и только в конце учебы, а именно 21 января 1967 года, я сделал предложение, и мы поженились. В мае 1969 года родилась дочь Татьяна, в 1975 году – долгожданный сын Алексей…»

С особой теплотой Юрий Ефремович вспоминает, как он водил дочку и сына в детский садик, учил говорить, ходить и плавать. Свою любовь родители передали детям. И они зажили особенно счастливо, когда семья обрела свое жилье. Это, безусловно, по советским меркам, оценка их многолетнего педагогического труда (их общий трудовой стаж составляет более 90 лет!).

– Вся наша жизнь прошла в здоровой и крепкой семье, объединённой взаимной любовью, – подытожил свой рассказ Юрий Ефремович…

НИКАНДР ЕЛАГИН