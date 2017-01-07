ЦЕННО ТО, ЧТО СДЕЛАНО СВОИМИ РУКАМИ!

Об этом хорошо знают воспитанники Николая Изотовича Кузнецова, руководителя кружков по авиа- и судомоделированию столичного ДДЮТ, куда я решила наведаться накануне Дня детских изобретений, который отмечается 17 января.

Думаю, не открою секрет, что дети – большие фантазёры и выдумщики, но главное даже не это, а то, чтобы направить их «полёт мысли» в нужное русло, тогда и результат, как говорится, превзойдет все ожидания. Вот, например, вы знали, что водные лыжи, меховые наушники, фруктовое мороженое на палочке, ласты для плавания, батут и многое другое было изобретено детьми?! Уверена, большинство даже не догадывалось об этом. Безусловно, все «ноу-хау» были бы невозможны без помощи опытных наставников и педагогов, которые вовремя смогли разглядеть в ребёнке будущего Николу Тесла или Ивана Кулибина.

Так и в кружках Ивана Изотовича мальчишки, а иногда даже и девчонки, шаг за шагом осваивают ранее не знакомые им области науки, вникают в сложные процессы и, что немаловажно, учатся мастерить своими руками. Если честно, зайдя в кабинет, где проходят занятия по авиа- и судомоделированию, и я захотела что-нибудь попилить, зашкурить, раскрасить. Обстановка к этому располагает. Словом, настоящая мастерская. Чем-то напомнила даже папин гараж, где каждый сантиметр свободного пространства заполнен, заставлен, завешан. На потолке плотными рядами «застыли в воздухе» радиоуправляемые самолёты различных форм и размеров. На стенах разместились лодки, корабли, заготовки, инструменты, станки. На столах – коробочки с гаечками, болтиками, напильники, краски, клей, да чего там только нет! В хозяйстве всё сгодится!

За большим столом в центре кабинета усердно трудились трое ребят, среди них – светловолосая девчушка в яркой кофточке, которая старательно зачищала наждачкой поверхность детали для будущей лодки. Подсела к ней, познакомилась. Малышку зовут Маша, она первоклассница. В кружке у Николая Изотовича занимается тоже первый год. За это время уже успела сделать несколько небольших самолетов, сейчас трудится над радиоуправляемой лодкой. «И тебе нравится это дело?» – спросила я. «Да! – утвердительно и без колебаний ответила девочка. – Мой старший брат занимается у Николая Изотовича, вот и мне захотелось. В будущем мечтаю изобрести радиоуправляемую зверюшку».

Пока общалась с Машей, в класс подтянулись и остальные ребята, одни мальчишки. Без какой-либо суеты и возни каждый из них принялся за работу. Кто-то заканчивал делать вертолёт «Муха», кто-то раскрашивал, клеил, пилил. Андрей, например, аккуратно приклеивал крыло к деревянному планеру. Это его второй планер, первый был из картона. Мальчик мечтает, когда вырастет, заниматься моделированием лодок. А кто знает, возможно, он будущий инженер-конструктор.

В процессе работы Николай Изотович всем раздавал ценные советы, показывал, как и что необходимо делать: «Если хочешь, чтобы руки были чистые, когда склеиваешь что-либо, пользуйся шпателем, а если будешь неаккуратен в этом деле, то клей будет даже на голове».

Вообще, мешать педагогу проводить занятия не хотелось, поэтому моё общение с ним проходило в свободной форме, так сказать, по ходу пьесы. Сами понимаете, оставлять детей без присмотра нельзя, а как только между нами завязывалась бурная беседа, «бурлить» параллельно с нами начинала и ребятня. «Это же дети, только отвлечешься, они сразу начинают заниматься не тем, чем надо. Некоторые «вундеркинды», например, умудряются одной рукой раскрашивать самолет, а другой под столом играют в телефоне. Вот я так не умею», – с улыбкой говорит педагог. И как бы я ни нагружала его вопросами, он ни на секунду не переставал контролировать процесс: «Подпили лучше, отсюда вижу, что неровно. А ты что делаешь? Я разве так тебя учил? Подстели газету, а то запачкаешь стол» и т.д.

А ещё мне понравилось, как выстроены занятия у Николая Изотовича, я бы сказала, очень демократично. К примеру, если ребенок устал, он может передохнуть или сменить вид деятельности. Вроде только они что-то мастерили, как уже со всех сторон «облепили» компьютер и бурно обсуждают программу для 3D-моделирования. Надо отметить, что в кабинете имеется 3D-принтер, на котором печатаются различные детали для моделей. Но для того, чтобы получить винт или крыло, необходимо составить верную программу, а затем уже запускать аппарат. «Правда, современным детям порой не хватает терпения. Они хотят всё и сразу, не какого-нибудь кубика, а радиоуправляемого робота. Приходится объяснять, что данный процесс трудоемкий и дорогостоящий. Поэтому пока мы осваиваем возможности 3D-принтера, и печатаем только простые вещи, которые, кстати, обходятся дешевле, нежели покупать их на рынке или в магазине, что тоже является существенным плюсом», – говорит педагог.

«А сколько всего детей посещают ваши занятия?» – спрашиваю. «Около сорока, в основном, это мальчишки, но есть и две девочки. Честно, они сообразительней и аккуратнее парней», – отвечает Николай Изотович. Кстати, девочка Маша, по моим наблюдениям, чувствовала себя в мужском коллективе очень уверенно, даже раздавала советы мальчикам, где надо – прикрикнула, вздернула бровь, а они в ответ не нагрубили, а по-мужски промолчали. Молодцы!

В кружках по авиа- и судомоделированию занимаются дети от 7 лет и старше. Как подметил Николай Изотович, предела возрасту в моделировании нет, чем ты старше, тем понимаешь, что глупее, поэтому кружки посещают и студенты, а иногда даже и родители вместе с детьми. Набор проходит в конце августа – начале сентября, затем формируются группы. Сейчас их четыре. Если ребенок выполнил программу первого года обучения, он переходит в следующую, если нет – продолжает заниматься с первогодками, пока не освоит курс. «А много желающих? Приходится отбирать?» – спрашиваю. «Они сами отсеиваются, всё зависит от способностей ребенка, его желания сделать что-нибудь своими руками. Например, приходят на первое занятие и сразу хотят смастерить радиоуправляемую лодку, но когда понимают, что на изготовление только одной детали понадобится не меньше 2-3-х, а то и больше занятий, пыл у многих остывает, и они прекращают ходить. К сожалению, современные дети не хотят и не умеют работать руками, они привыкли только на кнопки нажимать, также целеустремленности им не хватает. Любую игрушку можно купить, а не сделать своими руками. Приходится переучивать, но опять повторюсь: главное – это желание, если его не будет, то и результата не будет», – делится педагог.

Сказать, что Николай Изотович фанат своего дела, – это значит ничего не сказать. Есть классные педагоги, но с техникой у них как-то не очень, есть классные технари, но с педагогикой не задалось, а Николай Изотович сумел эти две сферы гармонично объединить в себе и вот уже не один десяток лет успешно применяет их на практике. Любовь к судо- и авиамоделированию у него появилась ещё в детстве, затем получил профессию техника-механика по холодильным компрессорным установкам. В середине 80-х годов руководил клубом при швейной фабрике «Одема», в который входили различные кружки: авиа, судомодельный, стрельбы, телеграфистов. Во Дворце детско-юношеского творчества трудится с 1995 года.

Так чем, собственно, занимаются ребята на занятиях в кружках? В первую очередь, они учатся пользоваться измерительными приборами, осваивают слесарный и столярный инструмент. Затем переходят к самостоятельному (но под чутким контролем Николая Изотовича) изготовлению различных технических устройств, моделей самолетов, лодок, судов, получают навыки конструирования. Также ваш ребенок научится паять и клеить, чертить и разбираться в чертежах и даже чинить домашние приборы. Его обучат теории полета модели, основам аэродинамики, как управлять моделью в полете, учитывая атмосферные явления в момент запуска и самого полета и т.д. И даже если ваш ребенок не станет великим конструктором или изобретателем, знания и умения, полученные на занятиях, в жизни ему уж точно пригодятся!

Ирина Круглова.