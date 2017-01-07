НА ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ

Семеро новобранцев пополнили ряды специальной моторизованной войсковой части (СМВЧ) 2101 МВД. Теперь родной дом и семью на целый год им заменит часть. Торжественная церемония приведения к присяге на верность Приднестровью была волнительна

не только для новоиспеченных солдат, но и для родных и близких, которые приехали их поддержать.

«Для любого мужчины, который служил в армии, этот день очень символичен. Вчерашние школьники стали полноправными защитниками Отечества. Помните, товарищи солдаты молодого пополнения, те слова присяги, которые вы произнесли», – сказал, обращаясь к присутствующим, заместитель министра внутренних дел ПМР Сергей Левинский. Как добавил полковник милиции, служба в спецподразделении МВД для каждого из стоящих в строю станет непревзойденной школой мужества. За это время юноши обретут бесценный опыт, позволяющий принимать твердые решения и уверенно идти по дороге жизни.

Ровно месяц прошел с того момента, как ребята прибыли в войсковую часть. За это время они сменили привычную одежду на камуфляж, научились основам армейского быта. За плечами у вчерашних призывников тридцатидневный курс молодого бойца. Помимо уставов Вооруженных сил ПМР они изучали Закон «О милиции», порядок ведения патрульно-постовой службы и многое другое. Особое внимание – физической подготовке.

Спустя несколько месяцев солдаты вместе со старшими сослуживцами заступят в наряды по охране общественного порядка с. Парканы, городов Тирасполь и Бендеры. «Только в прошлом году во время патрулирования населенных пунктов и выполнения специальных задач совместно с сотрудниками органов внутренних дел военнослужащие нашей войсковой части задержали свыше двух тысяч нарушителей закона», – подчеркнул командир СМВЧ 2101 Константин Макарец.

Войсковая часть МВД служит для желающих своеобразным трамплином к началу профессиональной карьеры стража правопорядка. Уже через полгода военнослужащие могут перейти на контракт и пополнить ряды правоохранительных органов республики.

Олег Федоров