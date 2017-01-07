Председатель ГТК Виталий НЯГУ: ТАМОЖНЯ И БИЗНЕС ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЮЗНИКАМИ

Одно из первых назначений нового главы государства касалось государственного таможенного комитета. Его возглавил Виталий Нягу. Наша беседа с ним о том, какими должны быть и какими будут таможенные органы.

– Какую роль призваны играть таможенные органы?

– Таможенные органы призваны стать союзниками хозяйствующих субъектов республики, являющихся основными донорами государственной казны. Чтобы добиться этого, необходимо полноценное исполнение не только фискальной и контролирующей функции, но и оказание консультационной помощи, содействие в разрешении их проблем.

Мы должны создавать условия, способные стимулировать хозяйственную деятельность предпринимателей, привлекать инвестиции. При этом необходимо искоренить практику оказания влияния на работу экономических агентов. Таможня не должна становиться преградой для внешнеэкономической деятельности, а совсем наоборот – создавать режим наибольшего благоприятствования тем, кто хочет развивать ее в правовом поле. А вот для тех, кто с «законом дружить не хочет», кто ищет окольные, контрабандные пути, для тех таможня и в самом деле должна стать преградой. Для этой цели в структуре ГТК функционирует специальное подразделение по борьбе с нарушениями таможенных правил. Его работе – приоритетное значение.

Особое внимание мы намерены уделить аналитической работе, связанной с осуществлением постоянного мониторинга ситуации на внешних рынках, изменения цен на товары, экспортируемые из республики и импортируемые в Приднестровье. Не должно быть ситуации, когда на мировых рынках все динамично меняется, а у нас таможенные пошлины остаются неизменными, скажем, в течение года. Экономика – это живой организм, и таможенные органы должны идти в ногу со временем.

Сотрудники таможенных органов призваны в полной мере реализовать посыл Президента о необходимости изменения философии проводимой фискальной политики. Она должна быть незаметной для экономических агентов и граждан, но вместе с тем эффективной.

– Работа таможенных структур во многом зависит от развития внешнеэкономических связей. Ваше видение принятия первоочередных мер с целью повышения сбора от таможенных пошлин и таможенного оформления.

– Здесь прямая взаимосвязь: активнее внешнеэкономическая деятельность – выше поступления в бюджет от работы таможенных органов. Заинтересованность в этом прослеживается у всех, в этом нет равнодушных наблюдателей. Поэтому таможенные органы не забывают и о своей фискальной функции, деятельность ГТК – один из источников поступления средств в бюджет. В этом отношении дела, конечно, обстоят не лучшим образом. Негативный отпечаток на ситуацию наложило угасание в последние годы экономической жизни республики. Это объясняется как объективными внешними факторами, так и субъективными внутренними. Мы намерены способствовать тому, чтобы переломить эту ситуацию, разработанные нами предложения по совершенствованию работы ГТК будут представлены в органы государственной власти.

– Как вы оцениваете законодательную отмену регистрации в таможенных органах внешнеэкономических договоров?

– Практики регистрации в таможенных органах внешнеэкономических договоров нет нигде. На мой взгляд, это не нужно и нецелесообразно. Внешнеэкономический договор – это формальное закрепление договоренности двух юридических лиц, и только их. Ранее получалось, что, регистрируя, давая анализ этим договорам, таможенные органы вправе были вернуть их, посчитав, к примеру, что неким экономическим агентом определенные условия не соблюдены. Такие действия я могу расценивать как вмешательство в сферу непосредственной деятельности экономических агентов и оказание на них влияния. От этой опеки необходимо уходить. Функции таможенных органов должны реализовываться исключительно на границе и быть строго установленными.

Эта ситуация сродни и той, когда раньше сотрудники таможенных органов посещали рынки, торговые павильоны с целью проверки наличия у продавцов документов, подтверждающих легальность ввоза товаров на таможенную территорию республики. Я глубоко убежден, что этот способ борьбы с контрабандой неэффективный.

– Сохранится ли такая функция, как таможенное сопровождение грузов?

– Таможенное сопровождение грузов осуществляется в том случае, если они проходят по нашей территории в режиме транзита. Нарекания к работе этой службы были, наверное, и есть, поскольку не всегда успеваем сопроводить грузы, происходят незначительные задержки. Чтобы этого не было, пытаемся идти в ногу с научно-техническим прогрессом – используем GPS-трекеры. Передвижение груза по территории ПМР отслеживается в режиме реального времени. Но существует группа грузов, которые невозможно опломбировать, к примеру, зерно или, скажем, товары, представляющие определенную угрозу безопасности. Их сопровождение должно сохраниться.

– Одним из позитивных моментов, который связывают с деятельностью нового руководства ГТК, является открытие дороги в направлении с. Протягайловка, что вызвало одобрение его жителей. Получается, что решение лежало исключительно в плоскости политической воли и принятия управленческих решений.

– Этот злополучный шлагбаум располагался на территории погранично-таможенного поста у въезда в г. Бендеры. Несколько лет он препятствовал въезду/выезду в направлении села. В ходе недавней избирательной кампании жители Протягайловки обратились к тогдашнему кандидату в Президенты Вадиму Красносельскому с просьбой убрать его, чтобы беспрепятственно пользоваться более коротким и удобным путем.

Решение этого вопроса стало темой одного из рабочих совещаний в ГТК. Выяснилось, что какую-либо функцию шлагбаум не несет, поскольку вокруг поста за это время появилось большое количество других дорог, но неблагоустроенных. Тогда и было принято решение в пользу жителей села. Даже открыв шлагбаум, мы обладаем информацией о фактическом передвижении через эту дорогу транспортных средств, грузов, людей, поскольку на посту работают камеры видеонаблюдения.

Из досье «Приднестровья»

Виталий Нягу родился 24 апреля 1976 г. в Слободзее.

С 1997 по 2006 г. – работа в органах прокуратуры.

С 2006 года работал судьей Слободзейского районного суда. В этом же году назначен на должность судьи Верховного суда.

С 2008 по 2012 г. – работа юрисконсультом юридического отдела компании «Шериф».

С 2010 г. является членом ЦИК.

С 2012 по 2016 г. – адвокат Коллегии адвокатов ПМР.

Образование высшее. Окончил ПГУ по специальности «Юриспруденция» и Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ. Специальность – «Социология управления».

Женат. Воспитывает двоих детей.