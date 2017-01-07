ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ УЧИТЬСЯ МАСТЕРСТВУ!

Культурно-досуговый центр «Феникс» приглашает развивать творческие способности.

Дубоссары известны мастерами декоративно-прикладного творчества, изделия которых всегда представляют огромный интерес. Их выставки, ярмарки-продажи пользуются большим успехом.

Культурно-досуговый центр «Феникс» находился более четверти века в полуразрушенном состоянии. Теперь в этом очаге культуры созданы все необходимые, комфортные условия для обучения различным видам декоративно-прикладного искусства как детей, так и взрослых.

В настоящее время здесь работают творческие коллективы «Мой мир», где ведется обучение квиллингу (изготовление изделий из скрученной бумаги), бисероплетению, мастерству декупажа и канзаши (техники создания украшений из ткани и декорирования различных предметов). Вязать спицами и крючком учат в «Мастерице» и «Хоббимании», искусству батика – в «Цветочном раю», изготовлению кукол во многих стилях и поделок из различного материала – во «Вдохновении». Лоскутному шитью обучают в «Лоскутке». Сейчас здесь идет дополнительный набор. Так что число дубоссарских мастеров ручных работ будет только расти!

Инна Влада