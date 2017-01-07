В России открылось представительство Приднестровья

Оно призвано оказывать всестороннюю помощь гражданам республики, проживающим или временно находящимся на территории Российской Федерации. Находящийся с рабочим визитом в Москве Президент ПМР Вадим Красносельский встретился с сотрудниками представительства Приднестровья в РФ. Глава государства выделил ряд приоритетных направлений деятельности: налаживание взаимодействия с Госдумой и другими органами государственной власти Российской Федерации, развитие экономических связей двух стран, оказание консультативной и юридической помощи приднестровцам. «Задачи перед нами стоят серьезные. Мы должны пусть не с нуля, но восстановить те связи, которые были заложены много лет назад, а потом в определённом промежутке времени забыты, потеряны. Это связи в первую очередь по линии исполнительной власти, потому что та программа, которая была заложена Вадимом Николаевичем в ходе избирательной кампании, должна быть реализована. Это не просто слова, не пустые обещания, а конкретные задачи, которые требуют исполнения», – отметил Полномочный представитель Президента ПМР в РФ Александр Караман. В ближайшей перспективе представительство получит юридический и электронный адрес. Будет действовать обратная связь.