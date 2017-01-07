В Москве запланировано более 15 встреч

Приднестровская правительственная делегация во главе с Президентом ПМР Вадимом Красносельским сейчас находится с визитом в Москве.

Там запланировано более 15 встреч с российскими официальными лицами. Вадим Красносельский проведет переговоры с вице-премьером РФ, Специальным представителем Президента по Приднестровью Дмитрием Рогозиным.

Обсуждаться с российской стороной будут прежде всего проблемы приднестровской экономики, в частности вопросы, связанные с выходом на рынок РФ, а также с возможным кредитованием предприятий ПМР.

В состав приднестровской делегации вошли и руководители госслужбы статистики, министерства финансов, министерства здравоохранения, государственного таможенного комитета.

Что касается государственной статистики, то в России предполагается обговорить такие вопросы, как внедрение и развитие системы национальных счетов, а также методику исследования бюджетов домашних хозяйств. Приднестровье будет перенимать опыт РФ в этих областях.

Председатель государственного таможенного комитета ПМР Виталий Нягу проведет встречу с главой Федеральной таможенной службы Владимиром Булавиным. На ней планируется обсудить особенности экспорта приднестровских товаров в РФ и подготовку таможенных специалистов ПМР в России. Руководители двух ведомств также проанализируют, как идет обмен информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между РФ и Приднестровьем.

На встречах министра финансов республики Ирины Молокановой в минфине России как раз пойдет речь об оказании ПМР финансовой помощи в виде долгосрочного кредитования. Если средства будут выделены, то они пойдут не на «проедание», а на реформирование приднестровской экономики.

Министр здравоохранения ПМР Андрей Гуранда, в свою очередь, обсудит в российской столице продолжение сотрудничества с АНО «Евразийская интеграция». Будут затронуты и такие вопросы, как лечение граждан РФ, проживающих в Приднестровье, а также повышение квалификации наших медиков в России.

Владимир Горский