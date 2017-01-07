ПОЛНОЦЕННАЯ РАБОТА

В Верховном Совете состоялось очередное пленарное заседание. На повестке дня – около трех десятков вопросов.

Бесплатный патент для многодетных

Пункты народной программы Вадима Красносельского получают законодательное сопровождение. Во время предвыборной кампании Президент говорил о создании условий для развития предпринимательства и поддержке социально уязвимых слоев населения. Оба эти фактора слились в его законодательной инициативе об освобождении от уплаты за патент членов многодетных семей.

Депутаты приняли этот законопроект, поступивший в парламент в режиме законодательной необходимости, сразу в двух чтениях и направили документ на подпись главе государства. Более того, настояли на введении новых норм с 1 января 2017 года. В соответствии с этим решением индивидуальным предпринимателям из многодетных семей будет произведен перерасчет, в случае если они уже выкупили патент за январь. Механизм и практика возврата средств наработаны.

Бесплатный газ для льготников

На поддержку социально незащищенных слоев населения, а также реализацию наказов избирателей нацелена еще одна принятая Верховным Советом законодательная инициатива Президента. Речь идет о реализации одного из пунктов его народной программы, а именно: предоставлении бесплатно 1 тыс. кубометров газа для льготных категорий приднестровцев.

В новом законодательном акте закреплено, что льгота предоставляется на каждое обладающее ею физическое лицо в период отопительного сезона (октябрь-март). Распространяется же она на инвалидов I и II групп, пенсионеров, членов многодетных семей. Ранее социальная норма на цели отопления составляла 90 кубометров газа, теперь же приказом министерства промышленности и регионального развития ее увеличили до 140. Кроме того, льготникам дополнительно предоставят на безвозмездной основе 27 «кубов» для подогрева воды и приготовления пищи в течение всего года.

И эти льготы действуют с 1 января 2017 года. При этом они предоставляются имеющему на них право гражданину, вне зависимости от того, сколько людей проживает в том или ином домовладении.

Минус 5

Бывший Председатель Верховного Совета Вадим Красносельский избран Президентом, бывшие парламентарии Александр Мартынов, Владислав Тидва, Ефимий Коваль стали соответственно премьер-министром, председателем ПРБ и министром. Письменное заявление о досрочном сложении депутатских полномочий в парламентскую комиссию по мандатам, регламенту и депутатской этике направила депутат Верховного Совета по 22-му избирательному округу Татьяна Туранская, которая, по некоторым сведениям, находится за границей. В заявлении депутат и бывший Председатель Правительства просила коллег рассмотреть его без ее участия. Как сообщил депутатам Верховного Совета глава парламентской комиссии по регламенту Григорий Дьяченко, в телефонном режиме удалось выяснить, что Туранская мотивирует сложение с себя депутатских полномочий пошатнувшимся здоровьем и семейными обстоятельствами. Просьба депутата была удовлетворена.

В итоге 2 апреля 2017 года довыборы в Верховный Совет пройдут уже по пяти избирательным округам. На их проведение, по данным ЦИК, потребуется около 700 тыс. рублей. Из бюджета их отвлекать не будут, поскольку деньги остались от президентской кампании. Причина экономии – выборы главы государства прошли в один тур, а средства планировались на проведение двух.

О расходах, которые понесла казна в связи с выборами главы государства, депутатов проинформировала глава ЦИК Елена Городецкая. Всего на проведение этого важного общественно-политического мероприятия было запланировано около 10 млн руб., на деле же потратили 5,5 млн руб. Таким образом, более четырех миллионов рублей удалось сэкономить. Часть из них, уже после выборов 11 декабря 2016 года, была направлена на поощрение членов избирательных комиссий.

По результатам рассмотрения этого вопроса повестки дня Верховный Совет утвердил смету расходов на организацию и проведение дополнительных выборов депутатов Верховного Совета.

Тема выборов звучала при рассмотрении еще одной законодательной инициативы. Парламентарий, бывший кандидат в Президенты Олег Хоржан предложил вернуться к прежней правовой норме, когда выборы главы государства признавались состоявшимися, в случае если в них приняли участие более 50% избирателей от внесенных в соответствующие списки. Ни один из коллег по депутатскому корпусу не поддержал эту инициативу. Необходимо пояснить, что осенью прошлого года Верховный Совет принял норму, установившую порог явки на выборы Президента в 25%. И еще – в законодательстве Российской Федерации ее вообще не существует.

Дружба на века

Приднестровье связано с Южной Осетией и Абхазией давними и тесными узами. Они закреплены в различных договорах и соглашениях. Эти отношения носят международный характер, а значит, их правовая база должна ратифицироваться законодательными органами сторон.

На прошедшем в среду пленарном заседании Верховный Совет ратифицировал подписанный осенью прошлого года руководителями государств договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между ПМР и РЮО. Этот документ представляет собой обновленную версию аналогичного договора от 1994 года. Необходимость редактирования документа, носящего международный статус, была вызвана признанием Южной Осетии со стороны Российской Федерации. По сообщению официального представителя МИДа, в Южной Осетии также приступили к работе по ратификации договора.

Ратифицировано нашим парламентом и межправительственное соглашение между ПМР и Абхазией о взаимных безвизовых поездках. Необходимость его заключения была вызвана тем фактом, что национальное законодательство Республики Абхазия предполагает наличие визы для иностранных граждан за исключением тех стран, с которыми абхазское правительство заключило отдельное соглашение. Обе стороны документ уже ратифицировали. В соответствии с этим приднестровцы смогут пересекать абхазскую границу по приднестровским паспортам, не надо будет тратить время и деньги на оформление абхазских виз.

Александр ЗАВЕЛЯ