СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ

Вячеслав Григорьевич Соколенко – начальник государственной службы по спорту, кавалер ордена «Трудовая Слава» и Ордена Республики. Эту должность занял согласно Указу Президента. Как чувствует себя на этом посту, что думает сделать, чтобы поднять уровень приднестровского спорта, всей физкультурно-массовой работы? С ним встретился наш корреспондент.

-Вы в новой должности. Как отнеслись к назначению?

– Когда предложили, сразу понял, что так надо, на меня надеются. Если берут в команду, значит доверяют. А это все, дальше говорить нечего. Я тираспольчанин, все здесь мне дорого, и подвести земляков не могу, не имею права. Буду работать.

– Как и когда пришли в спорт, почему выбрали именно греблю?

– Уже точно и не помню. Где-то в классе пятом-шестом. Мы жили на Водопроводной, теперь эта улица иначе называется. Она самая нижняя в городе, от нее до Днестра рукой подать, и мы, мальчишки, с ранней весны до поздней осени любили пропадать там. Рано научился плавать и лодкой (не спортивной) управлять. Однажды ребята с улицы всей ватагой подались на лодочную станцию, чтобы записаться в секцию. Кто на байдарку, кто на каноэ… И нас приняли. Некоторые, правда, через день-другой остыли, стали пропускать занятия, а я нет, наоборот, на тренировки бежал. Первого тренера помню: это был Виктор Михайлович Гурьев. Он мне был как второй отец. В спорте много значит, какой человек твой тренер, и особенно первый. Я с ним и сегодня поддерживаю связи.

– Впоследствии Вы сами стали тренером и сейчас являетесь им, готовите членов сборной России из числа приднестровских ребят. Наверняка вы многое переняли от прошлых наставников, наработали свои методы?

– Да, конечно. Хорошее не забывается, старался и стараюсь лучшее из накопленного тренерского опыта перенять, дополнить своим. Школу корифеев спорта А. Хоросанова, В. Дадиани, В. Долгина, Н. Карпенко, М. Бриль, да и других прошли многие спортивные деятели города и республики. Хотелось бы, чтобы и нынешние тренеры, руководители спортшкол и клубов чаще обращались к их наработкам и методикам. Недавно случайно у нас в Тирасполе на «блошином» рынке я увидел, как торговка продавала награду Николая Ивановича Карпенко вместе с удостоверением. Конечно, удивился, откуда она у нее. Но суть дела в другом: почему бы такие регалии известных наших спортсменов в прошлом, да и настоящих, не сделать достоянием общественности? Задумался об открытии Музея спортивной славы. Тренер, считаю, должен быть не только хорошим специалистом, но и воспитателем. Думаете, я мальчишкой был шелковым?.. Теперь вот стараюсь, чтобы мои чемпионы стали настоящими людьми. И они становятся. Я горжусь ими.

– И все же хотелось бы узнать имена ваших воспитанников, которые прославили наше Приднестровье. Назовите, пожалуйста, их.

– Тренером стал в 1974 году. Первый ученик Василий Лупанов через четыре года моей тренерской работы стал победителем Всесоюзной спартакиады школьников. Это был успех, он вдохновил. Стал еще больше работать, учиться у других. В 1979 году шесть моих подопечных в составе сборной Молдавии становятся победителями первенства Европы, а уже в 1982 году тот же Василий Лупанов побеждает на чемпионате СССР на дистанции 1000 метров. Ему было всего 18 лет!

Трудные девяностые годы. Во всем. И в спорте тоже. Тренировки не отменяли, больше проводили внутренние соревнования под флагом созданного спортивного клуба «Тирас». Его воспитанники, кстати сказать, завоевали 250 медалей первенства Европы, мира, Олимпийских Игр. Александр Дьяченко и Алексей Коровашков в составе сборной РФ на прошлых Олимпийских играх привезли домой «золото» и «серебро». Запомнился один интересный случай. Это было в Подмосковье на базе «Броницы» после окончания Олимпийских игр. Прибывший для награждения министр спорта России Виталий Мутко, узнав, что Саша Дьяченко и Алеша Коровашков из Тирасполя, сказал: «Приднестровье – наше, это тоже наша земля, это наши люди, мы вместе». После этих слов говорить было нечего. Слышались только аплодисменты, и они, казалось, были очень громкими. А попали мы в сборную России как ее граждане, с помощью Игоря Николаевича Смирнова. По его протекции я встречался с губернатором Московской области Борисом Всеволодовичем Громовым, Героем Советского Союза, «афганцем». «Интересно, а почему вы не можете выступать за Россию, вы ведь наши…» – помню его слова. С тех пор лучшие гребцы и выступают за Россию, а я их тренирую.

– Что думаете внести нового в управление спортом и физкультурой в республике, какие планируете развивать виды спорта?

– Сразу скажу: те, которые у нас популярны и к которым тянутся люди. К примеру, оживился мини-футбол, под крылом «idc» создали любительскую лигу, будем популяризировать эту инициативу. И другие начинания поддержим. Больше внимания намерен уделять развитию не только профессионального, но и любительского спорта, всей физкультурно-массовой работе. Надо, и у нас должно получиться, вернуться к сдаче населением нормативов комплекса ГТО. Как это было раньше в Союзе, как сейчас это делается в России. И будем проводить физкультпаузы в учебных классах и аудиториях среди школьников и студентов. Такие примеры уже есть, нужно добиваться их распространения. А давайте вспомним раньше проводимые соревнования на призы «Кожаный мяч», «День бегуна», «Папа, мама, я – спортивная семья», соревнования между школами, техникумами, трудовыми коллективами. Неплохо было бы и городам, и районам друг с другом посоревноваться. Особенно хочется заострить внимание на занятиях спортом детей и подростков. Ведь будущие успехи спортсменов закладываются в этом возрасте. Я против платных услуг в секциях, не каждая семья сегодня в состоянии платить за то, что сын или дочь хочет, к примеру, учиться играть в теннис или стрелять из малокалиберной винтовки. Пристального внимания заслуживают люди с ограниченными возможностями. Словом, мы должны сделать все, чтобы наше население вело здоровый образ жизни. «В здоровом теле – здоровый дух» – хотелось бы, чтобы это крылатое выражение не оставалось только словами. И еще несколько слов насчет того, что я чиновник. Формально – да. Но я не собираюсь сидеть в уютном кабинете в костюме при галстуке и через форточку руководить всем этим движением. Вы меня больше увидите на стадионах, кортах, в спортивных залах…

– Чтобы спорт, вся массовая работа, связанная с ним, были на высоте, необходимы спортивные базы, залы, стадионы, инвентарь… Как намерены развивать материальную базу?

– Приведу один пример. В школе гребли устарели лодки, денег на приобретение новых не было. Создали свой цех, начали мастерить их сами. И получилось. Сначала одну подготовили, потом вторую, третью… В Европе такая лодка стоит примерно пять тысяч евро. Так что многое придется делать самим, не надеясь на инвестиции. Весной уже начнутся строительно-монтажные работы в Бендерах на городском стадионе. И тираспольский стадион приведем в порядок. Больше станет спортивных городков, площадок в селах, во дворах микрорайонов. Этот год объявлен Президентом Вадимом Красносельским Годом предпринимателя. Бизнесмены могут отличиться, открыв для себя новое поле деятельности, связанное с изготовлением спортивного инвентаря, строительством спортивных сооружений…

– Вы спортсмен известный, титулованный, заслуженный мастер спорта Молдавии, Советского Союза, России, тренер. Как вы поддерживаете спортивную форму, делаете ли, к примеру, по утрам зарядку?

– Не сомневайтесь, то и другое делаю. На проводимых со своими парнями тренировках так же, как и они, бегаю, «качаюсь», гребу… Каждое утро начинаю с легкой зарядки. Всем приднестровцам скажу: «Мы должны быть здоровыми и сильными, мы нужны друг другу такими. Спорт – это жизнь».

А.Добров