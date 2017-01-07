ВЕСТИ С МЕСТ

Григориополь

Советы аграриев и предпринимателей

Их учредили при главе Григориопольской госадминистрации.

Глава госадминистрации Олег Габужа встретился с предпринимателями, руководителями местных предприятий и организаций торговли, бытового обслуживания, общественного питания, крестьянско-фермерских хозяйств.

Основная цель встречи – выработка форм дальнейшей совместной работы предпринимателей с органами государственной власти, уточняется на сайте районной госадминистрации. Данное направление особо актуально с учетом того, что 2017 год объявлен Президентом Вадимом Красносельским Годом предпринимателя.

Участники встречи поддержали предложение Олега Габужи о создании при главе госадминистрации Григориопольского района совета аграриев и совета предпринимателей. Утверждены их составы и проведены первые заседания вновь созданных органов, в ходе работы были сформулированы предложения по ряду мероприятий, которые планируется провести в рамках Года предпринимателя.

КАМЕНКА

В работе главное – честность и порядочность

На встрече главы госадминистрации района и города Владимира Бычкова с предпринимателями речь шла о поставленных Президентом Вадимом Красносельским перед органами власти задачах по развитию предпринимательства.

Владимир Бычков отметил, что в соответствии с намеченными планами государство устранит административные барьеры на пути деятельности предпринимателей, а они в свою очередь должны стать движущей силой в развитии производства и сферы услуг. При этом в их работе должны преобладать честность и порядочность по отношению к потребителям и особое внимание необходимо уделять качеству производимой продукции и оказываемых услуг.

В целях создания благоприятных условий для работы предпринимателей Владимир Владимирович предложил создать рабочую группу, которая выявила бы острые проблемы в их деятельности и наметила бы пути их решения. А чтобы группа работала максимально эффективно, в ее состав должны входить люди с активной жизненной позицией и определенным багажом знаний и опыта в данной области.

Владимир Владимирович также предложил создать в районе союз предпринимателей, который объединил бы людей, действующих в различных направлениях, оказывал помощь в решении острых проблем и защищал их интересы на разных уровнях.

В продолжение работы состоялся открытый диалог главы государственной администрации с предпринимателями, в ходе которого был обозначен ряд проблем, решением которых необходимо заниматься в первую очередь. Сторонами выдвинуты и заслуживающие внимания предложения, реализация которых, по мнению участников дискуссии, возможна только при тесном сотрудничестве.

А. НИКОЛАЕВА

Слободзея

Жизнь рабочая, здравствуй!

Сначала был экзамен. И не простой, а государственный, на получение профессиональной квалификации.

Студент Дмитрий Брославский отвечал на вопросы «Устройство кривошипно-шатунного механизма тракторов и автомобилей» и «Ремонт кузова и кабины, дополнительного оборудования»… За ним ответ держали студенты Дмитрий Нику и Юрий Михайлов. Отвечали так же бойко и правильно. Председатель государственной экзаменационной комиссии из тираспольского ООО «Колесо» Владимир Никифоренко по виду был доволен знаниями ребят, задавал дополнительные вопросы, на которые звучали исчерпывающие ответы. Все 18 студентов учебной группы по специальности «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка» успешно сдали государственный экзамен. Те из них, которые учились на «хорошо» и «отлично» и проявили себя положительно во время производственной практики, получили рабочую путевку в трудовые коллективы ООО «Агростар», ООО «Рустас», ЗАО «Молдавская ГРЭС».

Прошел государственный экзамен и в учебной группе будущих автомехаников. Здесь тоже 18 «счастливчиков» на днях получат долгожданные дипломы об окончании Слободзейского политехнического техникума. Завтра их ждет рабочая жизнь.

Л. Терентьева