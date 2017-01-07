ТАТЬЯНИН ДЕНЬ! СТУДЕНТ ГУЛЯЕТ!

Ярко и весело отметили рыбницкие студенты Татьянин день.

В Рыбницком филиале ПГУ состоялось празднование Дня святой Татьяны – покровительницы студентов.

С теплыми словами приветствия к студентам обратился глава госадминистрации Василий Малай, который отметил, насколько важно получить достойное образование и востребованную профессию: «В недалеком будущем выпускники нашего филиала придут на смену старшему поколению. И от вас зависит, какое будущее будет у нашего города, нашей республики. Студенческое время – самое интересное и ответственное. Постарайтесь прожить его ярко и с максимальной пользой – впереди вас ждет много дел и свершений!»

Выпускница филиала Екатерина Клипцова, а также студенты Андрей Мельник и Каролина Малофий подарили присутствующим концерт. Свой подарок для студентов сделали и местные повара, которые приготовили студенческий безалкогольный глинтвейн.

Ведущие провели со студентами и преподавателями веселые конкурсы, в которых победители получили призы.

Татьянин день совпал с окончанием зимней сессии, которая для первокурсников была первой.

Заместитель директора филиала по работе с молодежью Елена Молчанова вручила благодарственные письма в адрес родителей первокурсников, сдавших сессию на «отлично».

Еще один сюрприз ждал победителей лотереи «Зачет автоматом», которую выиграли студентка Виктория Бобок и президентский стипендиат Артур Статник. Один предмет в течение года они смогут сдать автоматом. Хотя в этом особой необходимости нет: и Виктория, и Артур учатся на «отлично».

Несмотря на небольшой мороз и снег, веселье продолжалось еще долго: каникулы!

Мероприятия, посвященные Дню студента, прошли и в Рыбницком политехническом техникуме.

Поводом для хорошего настроения стала добрая новость: студенты-бюджетники в Татьянин день получили заслуженную стипендию.

Дина Листюгина