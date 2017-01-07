Я ХУДОЖНИКОМ СТАТЬ ХОЧУ

В столичной школе искусств имени С. Рахманинова состоялся праздник для первоклассников – учащихся художественного отделения.

Это замечательная традиция, старательно поддерживаемая педагогами учебного заведения, первый робкий шаг учащихся на пути к искусству, которое со временем станет частью их жизни. Поэтому в столь важный для маленьких художников день организаторы постарались устроить настоящее торжество с веселыми конкурсами и концертными номерами. Да и сами учащиеся ответственно готовились к этому событию.

Первоклашки дали торжественное обещание хорошо учиться, держать в порядке школьные принадлежности и дорожить честью школы.

Традиционно директор школы искусств Ю. Кожинская вручила первоклассникам дипломы юных художников, подарки и памятные эмблемы. Надеемся, что ребята, только начинающие постигать волшебный мир творчества, научатся ценить прекрасное и со временем внесут свой вклад в формирование культурной жизни.

Т. Бабиченко,

преподаватель

МОУ ДО «ДШИ им.С.В. Рахманинова»