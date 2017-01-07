Я ПРИГЛАСИТЬ ХОЧУ НА ТАНЕЦ ВАС, И ТОЛЬКО ВАС…

В Татьянин день, День студента, побывать на настоящем балу, перенестись в XVIII-XIX века – что может быть более интересным? Бравые кадеты, юные студентки, шуршание длинных платьев, улыбки, разговоры наполнили фойе столичного Дворца Республики в этот праздничный вечер. И пока старинная музыка кружила дам и кавалеров в танцах прошлых веков, за окнами Дворца медленно опускался на землю пушистый снег. Сказка началась.

При виде гостей и участников бала невольно окунаешься в необычную для современного человека атмосферу, представляешь героев романа «Война и мир». Симпатичные юные девушки в невероятно красивых нарядах, с прическами, где локон к локону, взволнованные, стройные молодые кавалеры – вот это были пары! Идешь по заполненному фойе и чувствуешь жизнь и юность далекого времени в каждом его уголке. Слушаешь разговоры гостей бала, видишь, как парень слегка приобнял подругу и что-то шепчет на ухо, а та смеется его шуткам. А вот целая компания сидит на диванчиках: девушки обмахиваются веерами, а партнеры развлекают их разговорами. У зеркал две хохотушки поправляют прически. И ты останавливаешься на миг, и слышишь диалог между кадетами: «Смотри, девушка в зеленом платье… Видишь? Та, которая стоит рядом с подругой в белом. Да смотри лучше. Идем познакомимся, пока не начались танцы».

Уже в который раз бал прошлых веков проводит инициативный клуб реконструкции исторического танца «Вернисаж», действующий при Приднестровском государственном университете им. Т.Г. Шевченко. Руководит клубом его создатель Марина Литвин. Хозяйка бала по традиции была в этот день и его ведущей: объявляла танцы, рассказывала об их истории, приглашала вальсировать всех желающих. И таких было немало – не только из числа танцующих, но и тех, кто планировал на этом мероприятии оставаться просто сторонним наблюдателем. Марина Геннадьевна рассказала, что в этом и заключается одна из задач клуба – привлечь к изучению истории через танцы, игры и интерес к нарядам прошлых веков будущих членов – участников клуба. И надо сказать, число желающих проводить свободное время на реконструированных балах становится все больше и больше. Этот бал оказался настолько масштабным, что даже просторное фойе Дворца Республики с трудом вмещало всех.

Марина Литвин, отвечая на вопрос, в чем главная идея клуба, сказала: «Сейчас направление проведения балов стало не менее модным, чем когда-то увлечение молодежи воссозданием боев. В России давно существует государственная программа, направленная на то, чтобы молодежь знала историю культуры своей страны через танцы. Балы, в которых участвуют порой до 500 пар (и военные, и курсанты, и студенты), ошеломляют. Хочется, чтобы то же самое было и у нас».

Гостями вечера впервые были члены клуба русского исторического танца, организованного при Центре русской культуры в Молдове. Приехавшие из Кишинева «коллеги» «Вернисажа» отметили высокий уровень подготовки наших подобных мероприятий. В то же время они продемонстрировали, на что способны сами. Легкие «па», слаженность танцующих и ощущение полета в танце заставили зрителей восторгаться. Гостям из Кишинева аплодировали особенно горячо, присутствующие на этом вечере показали свое привычное гостеприимство. Участниками бала были курсанты Тираспольского юридического института, кадеты Бендерской кадетской школы-интерната, представители нашего казачества… И, конечно, студенты университета, других учебных заведений. Возраст участников, как и всегда на балах, не имел значения. Был здесь и седовласый полковник в отставке, и дамы средних лет…

С Татьяниным днём участников вечера поздравили почетные гости: начальник госслужбы по культуре и историческому наследию Мария Кырмыз и начальник управления профессионального образования и молодежной политики министерства просвещения Людмила Тануркова. Марией Кырмыз было отмечено: «Сегодня для всех участников создана удивительная возможность окунуться в атмосферу балов минувших веков. Через театрализацию, светские игры, танцы, творческие, музыкальные номера появилась возможность ознакомиться с традициями русской культуры, историей проведения торжественных мероприятий. Всем студентам желаю новых побед, достижений в учёбе, творчестве, спорте». Были зачитаны приветствия от министра просвещения республики Татьяны Логиновой, от проректора по молодежной политике ПГУ им. Т.Г. Шевченко Валентины Ени, представителей Тираспольско-Дубоссарской епархии, Черноморского казачества, руководителей учебных заведений республики.

…На улицах Тирасполя шел снег, многие спешили по своим делам, а окна Дворца Республики продолжали светиться. Здесь танцевали полонез, вальс, кадриль, польку, мазурку… Дамам-партнершам делали комплименты, а кавалеры после каждого танца почтенно кланялись им и благодарили за танец. Звучала музыка в исполнении струнного квартета, исполнялись вокальные номера под аккомпанемент гуслей. Завершился бал общим танцем всех участников торжества. Я шла домой, а у меня в голове еще долго звучали слова А.Н. Островского из комедии «Свои люди – сочтемся», талантливо прочитанные одной девушкой: «Воображаю я себе: вдруг за меня посватается военный, вдруг у нас парадный сговор, горят везде свечки, ходят официанты в белых перчатках; я, натурально, в тюлевом либо в газовом платье, тут вдруг заиграют вальс. А ну как я перед ним оконфужусь! Ах, страм какой! Куда тогда деваться-то? Что он подумает? … Да нет, как это можно! Однако я вот уж полтора года не танцевала! Попробую-ка теперь на досуге. Раз… два… три… раз… два… три…»…

Татьяна

Астахова-Синхани.