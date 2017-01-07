МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ…
Если женщина говорит, что не любит цветы, то она, как минимум, хитрит. Поэтому, когда ваш автор не знает, что же подарить, по поводу и без, он всегда покупает розы. Кто же не любит королеву цветов?..
Интерес к «букетной» теме возник у вашего автора именно тогда, когда даже он, несмотря на свою неразборчивость в цветах, заметил в цветочном киоске немало новых сортов роз. Больше всего привлекли меня розы с…зеленым оттенком! Все мы знаем, что розы в Приднестровье выращивают в тепличном комплексе, поэтому меня одолело любопытство познакомиться с этим производством.
Сказано – сделано. Направляемся в тепличный комплекс «Цветочный дом», что находится в пгт Новотираспольском. Там нас приветливо встречают, и главный агроном Татьяна Михалевич, пришедшая в теплицу простой цветочницей в самом начале ее работы, проводит своеобразную экскурсию по «Цветочному дому».
Тепличный комплекс, который отметит в этом году десятилетний юбилей, состоит из двух теплиц, по гектару каждая. Итак, заходим в теплицу и мгновенно окунаемся в ароматы самых разных роз, от разнообразия которых к тому же и глаза разбегаются! Самое первое впечатление – обоняние и запахи! Второе – зрительное. Когда повсюду столько красоты, бутоны всех цветов, размеров и густые кусты красных, бордовых, розовых, кремовых, белых роз, сосредоточиться не так-то легко.
Но вернемся к специфике выращивания роз в теплице. Саженцы самых разных сортов привозят из страны – королевы цветов – Голландии. Выращивают их в закрытом грунте: в одной теплице на кокосовой стружке, а в другой – на минеральной вате. К каждому кусту непосредственно подводится капельница с поливом. Посаженный куст уже через месяц даст первые бутоны. На пятый год куст розы начинает цвести меньше, потому через этот промежуток времени происходит пересадка.
Утро в тепличном комплексе начинается со среза распустившихся цветов: летом срезают два раза в день, а зимой – один. Розы все-таки летние цветы: в декабре и январе в теплице производят искусственное досвечивание растений. Но королевы сада этого заслуживают! В апреле-мае, зная приднестровское раннее лето, досвечивать цветы перестают и даже забеливают кровлю, рассказывает агроном, чтобы летнее буйное солнце не сожгло растения. Кстати, розы, выращиваемые в закрытом грунте, практически не болеют. Единственная встречающаяся болезнь – мучнистая роса, с которой специалисты комплекса с легкостью справляются.
«Мы всегда пробуем выращивать новые сорта роз, – подчеркивает агроном комплекса Татьяна. – Если мы начинали с 10-12, то сейчас у нас более 20 сортов». Самым популярным сортом в этом сезоне является классический Ред Дизаир (англ. – «красное желание») с очень удлиненным и элегантным бутоном, который медленно раскрывается в крупный и полный цветок. Автору больше всего понравилась Монтана (сорт назван в честь немецкого модельера). Ее обильные кусты выглядят жизнерадостно, а яркие бутоны не выгорают на солнце. В следующем ряду в теплице я таки нашел розы с зеленоватым оттенком. Выглядят они очень экзотично, как, впрочем, и Анна Карина (сорт назван в честь датской актрисы) с непередаваемым словами нежно-розовым оттенком.
Пребывая в теплице «Цветочного дома», автор почувствовал, что ему порядочно жарко – при постоянной температуре 22 градуса! Труд у работников комплекса нелегкий: попробуй проведи 8 часов в теплице, да еще и летом! Здесь нужно сильное сердце, кроме того, среди рядов роз с острыми шипами в шортах тоже не походишь. На одном тепличном гектаре работают 9 человек. Красота требует жертв!..
В заголовке к репортажу слукавил уже автор – «Цветочный дом» за год выращивает не миллион, а полтора-два миллиона роз: алых, кремовых, белых, желтых, розовых, фиолетовых и других оттенков. У предприятия есть представительство в Молдове: оборот «Цветочного дома» позволяет продавать розы нашим соседям, у которых аналогов подобному предприятию нет.
В конце концов, срезанные розы поступают в отдел упаковки, где их избавляют от шипов, подрезают и замеряют, а затем сортируют по 15 штук, чтобы отправить в киоски, где уже совсем скоро – 14 февраля и 8 марта – намечается ежегодный цветочный бум! Не забываем, что цвет роз имеет немаловажное значение. Букет из белых роз традиционно преподносят на свадьбу, красные розы выражают романтические отношения, бордовые розы – это некий комплимент красоте женщины. Традиционный фаворит Дня Святого Валентина – фиолетовые розы. Розовые – нежное напоминание о глубокой привязанности и любви, желтые – символ заботы, а зеленые являют собой знак изобилия, щедрости и плодовитости.
Что ни говори, мы все, покупая цветы, хотим разнообразия, удивления и радости, которые испытает вторая половинка, близкий или просто хороший человек, получив букет. Приднестровский тепличный комплекс это цветочное разнообразие нам дарит. Осталось найти повод… или, быть может, без повода?
АНДРЕЙ ПАВЛЕНКО.
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