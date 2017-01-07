ПРОСТО ОН РАБОТАЕТ САПОЖНИКОМ

Ему уже 60, но его называют Сашей. Дома даже внуки называли его так, пока не подросли и не перешли на «деда». И близкие привыкли к такому обращению к нему, и на работе тоже. Клиенты некоторые, правда, пытаются его величать по имени и отчеству, но он тут же их останавливает: «Саша я, зовите Сашей…».

Его рабочее место на «Зеленом рынке» в мясном корпусе, а точнее, на нулевом этаже этого корпуса (подвалом его не назовешь). Найти сапожную мастерскую помогает реклама-стрелка, которую сначала можно увидеть во дворе рынка, потом уже на лестничном марше здания. Крепкий мужчина искусно орудует ножом, подгоняя под нужный размер подошву. А вот уже он конкретными, выверенными ударами молотка прибивает набойку.

«Ты, Алексей, сначала пройдись все же клеем. Надежнее будет», – обращается он к напарнику. Тот не противится, на подсказки не обижается. Пока молодой сапожник принимает очередной заказ, мастер тихо говорит: «Будет с него толк, ей богу будет, уже, можно сказать, «шурупит», любой ремонт сделает. А советы ему даю без свидетелей, не хочу и не могу принижать самостоятельность и умение. Просто я такой человек. Иногда бываю надоедливый. Я так понимаю: раз работает со мной – значит в нашей фирме должно быть все в порядке. Имею в виду, чтобы клиент всегда оставался довольным».

«Работать с ним интересно, – поделился позже Алексей. – Я люблю его слушать. В работе настоящий ас, не ниже. Но не только о своих сапожных делах говорим. Когда в мастерской остаемся одни, разговоры ведем на разные темы. Время бежит незаметно. Шеф в политике разбирается четко, все новости знает, с утра, к примеру, Трампа коснулись. Хотелось бы, чтобы Америка и Россия в мире жили, и нашему Приднестровью это небезразлично. И еще он патриот, во время событий 1992 года защитникам не одну пару обуви отремонтировал. Конечно же, бесплатно. Любит рассказывать, как учился на сапожника. Говорит, было такое раньше училище в Тирасполе. Сожалеет, что теперь его нет, боится, что может случиться так, что сапожниками в городе можем остаться мы с ним и еще пару человек. Где молодым этому ремеслу учиться? Больше все юристов да экономистов готовят. Сколько их надо! Переживает, чтобы я в Москву не подался, как многие молодые. А еще любит рассказывать, как спортом в молодости занимался. Боксером был. На многие соревнования ездил, чуть до мастера спорта недотянул. К нему частенько многие бывшие спортсмены заходят поговорить. Такого наслушаешься… Еще больше начинаешь уважать».

Пока находился в мастерской, видел, как добродушно встречал и провожал Саша посетителей. Одинаков был со всеми, невзирая на их возраст, на то, как одеты… Когда клиент уходил, он по привычке, откладывая обувь на стеллаж и придавая ей очередность, про себя говорил: «Тут в бабулиных ботинках надо еще и латочку сварганить. Не боись, старушка, за это я денег с тебя не возьму». И такой еще комментарий услышал: «Берут люди черти что. С виду сапожки, вроде, ничего смотрятся, а качество верха аж никакое. Китай, словом. Надо будет дамочке подсказать, чтоб больше такие не покупала. Дай бог, чтобы она в них месяц-другой еще проходила. Но я постараюсь что-то сделать».

…Сапожник Саша с «Зеленого рынка». Его так часто называют. Но ведь у него есть фамилия и полное имя с отчеством. Ничего, что он этого не любит. Александр Михайлович Янко заслуживает к себе такого обращения и всеобщего уважения. Знай своих земляков, народ!

Алексей Атлант.