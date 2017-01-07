КОРИФЕЙ СТРОИТЕЛЬСТВА

Вы скажете, отчего такой пафос? А я скажу – это точная и емкая характеристика нашего земляка, тираспольчанина Анатолия Григорьевича Пунги. Ему 80 лет, и он… возглавляет предприятие!

Любая строительная площадка по возведению того или иного объекта нуждается в разнообразных строительных материалах и многом другом. Обеспечением ритмичной работы строителей посредством поставок материалов и конструкций занимается управление производственно-технологической комплектации. Теперь – ЗАО «УПТК». Им Пунга руководит больше половины жизни!

Многие из нас, особенно молодые, скептически относятся к советскому наследию. Но те, кто тогда жил и работал, понимают и знают, что слова «победитель республиканского и всесоюзного соревнования» не просто слова, и они не просто сотрясают воздух. За ними самоотверженный и упорный труд. За ними то, чем нынешние поколения пользуются, пока с трудом создавая новое. В советские годы Тираспольское УПТК также неоднократно становилось лучшим среди предприятий строительной отрасли не только Молдавской ССР, но и всего Советского Союза.

И все эти годы он, словно капитан, ведет свой корабль мимо экономических рифов. Если сказать, до банальности просто, что А.Г. Пунга профессионал, это почти ничего не сказать. Он суперпрофессионал, он моральный авторитет строительной отрасли республики. С кем бы из его коллег-руководителей я ни говорил в эти дни об Анатолии Григорьевиче, в ответ только хорошие слова. Человек, до мозга костей преданный любимому делу, которому посвятил всю жизнь. Человек, никогда не удовлетворенный имеющимся, всегда стремящийся к совершенствованию и производства, и производственных отношений, ратующий за обновление производственной базы и внедрение современных технологий строительства, что является залогом финансовых успехов и высокого качества продукции.

Анатолий Григорьевич из когорты тех руководителей, которые на первое место в улучшении производственных показателей ставят человеческий фактор. Именно поэтому во главе угла его работы – решение социальных проблем работников предприятия. За это он заслужил доверие, уважение и признание коллег.

Профессия строителя самая мирная. Но если вдруг «беда нагрянет», в стороне они не останутся. Так было в Приднестровье в 92-м. В начале активных боевых действий ЗАО «УПТК» было отгружено около 2000 шт. фундаментных блоков для перекрытия подъездных дорог к столице молодой республики. За это Анатолий Григорьевич был награжден нагрудным знаком «За оборону Приднестровья». Его значительный вклад в защиту, становление и развитие ПМР Родина оценила по достоинству. На груди парадного пиджака – ордена Почета и «Трудовая Слава», медаль «За трудовую доблесть» и др. В 2010-м А.Г. Пунга – победитель государственного конкурса «Человек года». Годом ранее само предприятие награждено дипломом финалиста конкурса «Лидер малого бизнеса». Участвуя в республиканском конкурсе, посвященном 65-летию Победы в Великой Отечественной войне и 20-летию образования ПМР, коллектив ЗАО «УПТК» под руководством А.Г. Пунги становится победителем конкурса «Лучшее промышленное предприятие» (в категории малых предприятий), в 2015 г. предприятие стало лучшим по итогам работы за 2014 г. в номинации «Лучшее строительное предприятие». Да, мне скажут, что во всем этом заслуга всего коллектива. Я соглашусь и скажу: «…и директора тоже».

29 января у уроженца соседней Одесской области Анатолия Григорьевича Пунги день рождения. Позади у него десятилетия неустанного труда на благо людей. Пожелаем же ему здоровья для того, чтобы он еще немало сделал для своих земляков. Мы должны гордиться тем, что рядом с нами живут такие люди, как Пунга.

САВВА МОРОЗОВ.