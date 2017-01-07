ВЕСТИ С МЕСТ

дубоссары

Снижение стоимости патента

На состоявшемся пленарном заседании сессии, которую провел председатель Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары Анатолий Сытник, депутатами был рассмотрен ряд актуальных вопросов.

Одним из главных стало принятие депутатами решения о снижении стоимости патента для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Как пояснил заместитель председателя Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары Александр Коломыцев, принимаемые решения направлены на оказание поддержки предпринимателей. В результате их принятия плата за патент для физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, в Дубоссарах будет одной из самых низких в республике. Если в прошлом году стоимость патента, к примеру, на торговлю для индивидуальных предпринимателей составляла 440 рублей, то в 2017-м – 330 рублей. «Аналогичное значительное понижение ставок патентов произойдет и для других категорий», – подчеркнул Александр Коломыцев.

В работе сессии принял участие глава государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары Руслан Чабан, который отметил, что подобные меры должны улучшить в Дубоссарах инвестиционный климат, активизировать граждан, которые занимаются или планируют заняться бизнесом, а также позволят отдельным предпринимателям выйти «из тени». Руслан Чабан подчеркнул, что на недавней встрече с предпринимательским сообществом города и района говорилось, что при государственной администрации будет создан совет по поддержке предпринимателей.

В ходе сессии были рассмотрены и другие вопросы.

В завершение глава госадминистрации Руслан Чабан поблагодарил депутатов за совместную конструктивную работу и подчеркнул, что принимаемые решения направлены на развитие города и района и улучшение жизни дубоссарцев.

Ликвидированы 74 чрезвычайные ситуации

В Дубоссарах подвели итоги работы системы гражданской защиты в 2016 году.

По словам начальника штаба гражданской защиты Александра Попова, в прошедшем году было зафиксировано 74 чрезвычайные ситуации и 120 пожаров. В ликвидации их последствий принимали активное участие многие службы. «Руководители служб гражданской защиты оперативно направляли ремонтные бригады и в кратчайшие сроки восстанавливали нормальную жизнедеятельность объектов, поврежденные коммуникации и дороги», – подчеркнул Александр Попов.

Подводя итоги, глава Дубоссарской госадминистрации Руслан Чабан отметил, что работу системы гражданской защиты за 2016 год можно считать удовлетворительной, однако в перспективе следует уделить внимание наличию и состоянию имеющихся на предприятиях ресурсов, а также наладить систему управления и повысить ответственность руководителей организаций.

Ряд сотрудников и специалистов предприятий и организаций, наиболее активно участвующих в ликвидации чрезвычайных происшествий, награждены грамотами и благодарственными письмами государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары.

Инна Влада.

Григориополь

С заботой о людях

В селе Спея Григориопольского района состоялась встреча главы госадминистрации Олега Габужи с жителями и общественным активом.

Вопросы, поднятые сельчанами, касались качества потребляемой воды, функционирования в зимний период артезианских скважин.

Жители села, констатирует пресс-служба госадминистрации района, также обозначили проблему, связанную с транспортным сообщением между селом Спея и городом Григориополем, отметив, что для получения медицинской помощи проще доехать в г. Тирасполь, чем в г. Григориополь. Общественные активисты акцентировали внимание на работе Григориопольской ЦРБ, высказав пожелания, чтобы медицинский персонал ответственнее относился к своим обязанностям и был доброжелательнее к пациентам.

В ходе встречи поднимались вопросы о выплатах материального вознаграждения за пользование земельной долей (паем), о замене деревянных электрических опор на железобетонные. Начальник управления ЖКХ, землеустройства, архитектуры и градостроительства Валерий Дмитриев отметил, что замена электрических опор включена в программу на 2017 год.

Олег Габужа посетил также местную среднюю школу, где, пообщавшись с учителями, обозначил основные проблемы, с которыми сталкиваются педагогический коллектив и учащиеся в повседневном учебном процессе. Глава госадминистрации поручил руководству учебного заведения составить списки детей, родители которых не могут оплачивать питание в школе, но не попадают в льготную категорию. Обозначены и другие проблемы, требующие своего разрешения: замена оконных блоков, дверей, обеспечение ограждения территории школы.

Бендеры

Мы этой памяти верны

«Приднестровье, Россия –

Единство» – под таким девизом в Бендерах прошел городской тур фестиваля «Мы этой памяти верны».

В творческом состязании принимали участие городские школьники. Таланты и артистические способности они демонстрировали в трех номинациях – авторское стихотворение, исполнение авторской песни и литературно-музыкальной композиции. Литературную композицию учащиеся средней школы №4 посвятили значимым историческим датам истории Отечества. Фестиваль «Мы этой памяти верны» стал уже традиционным. По словам замначальника УНО г. Бендеры Татьяны Трофимовой, мероприятие призвано воспитать чувство патриотизма у молодых людей, гордость за Родину, за свою страну. «В этом фестивале принимают участие все наши молодые артисты. Главная цель – выявить актерские данные ребят, проявить творческую инициативу, артистично представить тему нашего фестиваля», – подчеркнула Татьяна Трофимова.

Победители и призеры городского тура конкурса продолжат борьбу за титул лучшего. Со своей композицией или авторским творением они представят город в республиканском туре, который пройдет в середине февраля.

Рыбница

«Юность. Творчество. Талант»

Второй тур республиканского фестиваля детского и молодежного творчества прошел в Рыбнице.

Прошедшее мероприятие, призванное популяризировать многообразие форм детского и юношеского творчества, наглядно показало высокий потенциал коллективов художественной самодеятельности. Ученики десяти сельских школ района представили концертные номера в номинациях: вокал, хореография, оригинальный жанр и других. Ведущий специалист Рыбницкого УНО Оксана Калмацуй отметила: «Участники фестиваля каждой из школ постарались быть оригинальными, используя все приемы и методы, способные полно, глубоко и ярко раскрыть тему и реализовать авторскую идею».

Итоги второго тура фестиваля будут подведены 30 января. Финал состоится в Рыбнице 14 марта.