ТАНЦЫ КАК СМЫСЛ ЖИЗНИ

Журналистская дорожка привела меня в Тираспольский ДДЮТ, в зал Дворца. На сцене репетировали ребята лет 10-11-ти. Все как один – стройные, подтянутые. С ними занималась Ольга Самойленко, педагог высшей квалификационной категории, руководитель образцового коллектива шоу-балета «Фристайл».

Статная, красивая женщина с мягким, казалось бы, совсем не командирским голосом, Ольга Михайловна направляла ребят, а те понимали ее с полуслова. А порой хватало и одного кивка или небольшого жеста. «Невероятная послушность и совсем недетская собранность», – словила я себя на мысли тогда. И потому одним из первых вопросов, заданных мною Ольге Михайловне, был вовсе не запланированный, а этот: «Как удалось добиться такой дисциплины у столь юных воспитанников?». Разговор наш длился более часа и как ниточка вился, переходя от одной темы к другой.

Сама Ольга Самойленко – выпускница шоу-балета «Ариэль». Так случилось, что основной педагог этого коллектива уехал, и нужно было спасать ситуацию. Будучи в декретном отпуске, Ольга Михайловна вышла на работу. И так постепенно, обрастая учениками, опытом и закалкой, наша героиня в 2003 году стала руководителем «Фристайла», коим является и по сей день. Говорит, что детская хореография требует особого подхода. «Да, можно знать танец, направление, но как объяснить правильно ребенку? Даже когда мы приглашаем лекторов с мастер-классами, я потом своим детям перевожу все на доступный им язык», – рассказывает руководитель. А мастер-классы здесь стараниями Ольги Самойленко – явление нередкое. Знакомит она ребят и с клубными направлениями. Утверждает, что человеку свойственно искать свое. Ведь современная хореография настолько разнообразна. Тут есть и дэнс-шоу, и импровизация, и пластика, и фэнтэзи, и фри-шоу, где больше акробатики и гимнастики. Каждый берет для себя то, что ему нужно, что ему ближе. В современной хореографии все переплетено, и когда танцор универсален, то он чувствует себя уверенней в танцевальной среде.

В декабре 2016 года «Фристайл» получил награду от федерации современного танца Молдовы как лучший коллектив года в номинации современных танцевальных направлений. Это далеко не первая награда такого плана. Успехов у коллектива много. Его воспитанники с завидным постоянством занимают ведущие места на чемпионатах Молдовы и Украины. Так, в эти дни «Фристайл» готовит 33 номера к участию в очередном таком чемпионате в Кишиневе. Сегодня коллектив состоит из 112 ребят разного возраста, от 5 лет до 16. И всякий раз на чемпионат по танцам едут все. Потому и вопрос с отсутствием у команды своего транспорта стоит остро. Мечтают об автобусе, а пока приходится нанимать сразу нескольких водителей маршруток, чтобы вместить всех ребят.

Озвучивает Ольга Самойленко и другой наболевший вопрос: противостояние общего образования дополнительному. В России оба этих образования уже идут рука об руку. «Взрослой танцевальной школы у нас как таковой нет, потому что нас удерживает наша средняя общеобразовательная, – сетует руководитель «Фристайла». – И конфликт происходит не между педагогом и педагогом, а между педагогом и ребенком. Потому что учитель в школе говорит ученику: «Зачем тебе эти танцы? Ты много времени на них тратишь!». Хотя ребенок учится на «4» и «5». Но ведь через увлечение человек приобретает порой смысл жизни, считает Ольга Михайловна. Когда она со своими воспитанниками едет на соревнования, то всегда говорит им, что не результат главное, а участие. Что они должны набираться опыта, смотреть, как танцуют и работают другие. Бывает обидно, бывает сложно, но так закаляется характер. Ведь ребенку идти во взрослую жизнь с тем, что он открыл в себе в детстве.

«Фристайловцы» участвуют во всех мероприятиях города, куда их только ни позовут. Они настолько ответственны и дисциплинированны, что не могут отказать. И педагоги шоу-балета не возражают, чтобы дети помогали своей школе, всегда идут навстречу, предоставляя авторские постановки и номера. «Что касается маленьких деток, мне было очень приятно в прошлом году побывать по приглашению в 9-й школе, – вспоминает Ольга Самойленко. – Там награждали всех ребят, которые выступают, поют, танцуют, плавают, занимаются гимнастикой и чем-либо еще в своих коллективах дополнительного образования. Затем делали совместное фото на память. Было очень приятно! Это стимул – и для нас, педагогов, и для детей. Ребенок понимает, что школа интересуется его жизнью, его успехами и увлечениями помимо учебы. И выходит, что внутренняя школьная жизнь их очень насыщенна и разнообразна».

Об упомянутой мною выше дисциплине. Все это достигалось не одним годом работы. Специфика таких больших коллективов, как «Фристайл», заключается в том, что сначала должен присутствовать воспитательный процесс, а уже потом образовательный. Здесь сначала работают с родителями, а потом – с детьми. Они привыкают трудиться, потому что все происходит в форме игры. Скоро они уже не хотят уходить с тренировки, просят сделать ее продолжительнее. «Работу свою мы любим, увлекаемся и деток увлекаем, – улыбается Ольга Михайловна. – Когда видим отдачу, сами растем. На занятия всегда приходим с готовым материалом. На следующей неделе у нас будут постановочные дни, и ребята знают, что там нужно молчать и только слушать. В каждой группе есть своя философия танца. Сейчас мы работаем над новым номером, но пока не придумали ему названия. О чем он, какова его философия. Когда теряется смысл танца, сюжет, дети перестают играть, творчески думать, начинают делать все автоматически».

Радостей, как и сложностей, у большого коллектива много. Случается, что родители отдают детей в шоу-балет и думают, что на этом их миссия закончена. Когда идет подготовка к поездкам, необходимо проследить, чтобы у ребенка был костюм, обувь и все остальное. Дети очень расстраиваются, если родители не проявляют активности и заботы. Всегда на выступлениях ищут глазами своих родных – особенно малыши.

«Фристайл» в лице 17 своих воспитанников участвует и в чемпионате по одному очень сложному направлению в танцах – диско. Эти танцы относятся к спортивной категории. И руководитель коллектива говорит, что незаслуженно Приднестровье не знает о таких своих детях: «А они у нас чемпионы Молдовы и чемпионы Украины. Для них шьются специфические костюмы, на них около 3 тысяч камней. Эти костюмы очень дорогие. Но если родители хотят, чтобы их ребенок реализовывал себя, то они делают все, чтобы дать им такую возможность». К тому же у фристайловцев есть книжка танцора, в которой отмечается количество начисленных им баллов. И чем их больше, тем выше уровень танцора, больше наград и медалей. У таких ребят есть перспектива учиться в Кишиневе бесплатно в Институте спорта и физической культуры.

Как любой небезразличный к своему делу человек, как любой профессионал, который «горит» на работе, Ольга Самойленко не устает озвучивать наболевшие вопросы. Вопросы, которые тревожат ее, с которыми она сталкивается изо дня в день. Так, она говорит и о положении дел в детской хореографии Приднестровья: «В столице есть хорошие педагоги по танцам, есть много хороших коллективов, но я вижу неустроенность таких кружков на периферии. Мы приезжаем в Каменку, а там один-единственный хореограф, приезжаем в Григориополь, а там вообще он то есть, то нет. И отношение к детям там совсем другое, не свойственное танцевальным студиям. Да и у нас есть немало сложностей, ведь все поездки на соревнования мы устраиваем сами. И дорога, и костюмы – все ложится пока на наши плечи и плечи родителей. Наверное, можно было бы еще многое сделать по развитию дополнительного образования. Ведь оно может стать для кого-то не дополнительным, а основным. Стать смыслом его жизни».

мила иванова.