Личное отношение к гаджетам, или Как прав был Эйнштейн

Приходилось ли вам замечать, что мы стали зависимыми от электронных устройств и в этот процесс активно вовлекаем своих детей?

Разве нет? Включил мультики по телевизору (или компьютеру), сунул телефон в руки – всё, мама на пару часов свободна. Да и взрослые подают пример детям, буквально не выпуская из рук «накрученные» айпады, айфоны.

Конечно, меняется время. Сейчас, как говорят, увеличился поток информации, которая из-за своего обилия воспринимается поверхностно. К тому же сплошная интернетизация, подобно лавине, накрывающая детей, является причиной практически полного отсутствия ребятни во дворах. Даже во время недавних снегопадов большинство сидело дома и в любую свободную минуту (особенно когда нет рядом родителей) с головой погружалось во Всемирную сеть.

С появлением Интернета все думали: вот теперь-то каждому будут доступны безграничные знания, следовательно, не выходя из дома, каждый станет умным и образованным, но оказалось не совсем так. К Всемирной сети обращаются чаще не за знаниями, а за развлечениями, которые затягивают, и подросток (наибольшие любители развлекательных контентов) становится зависим от них, такой себе «цифровой наркоман». Некоторыми учёными доказано, что от долгого просмотра зачастую бесполезных видеороликов на «You Tube», «зависания» в соцсетях, онлайн играх ничего хорошего нет, напротив, человек становится раздражительным, невнимательным. И этому есть объяснение: чрезмерное увлечение всевозможными гаджетами нарушает баланс развития мозга.

Безусловно, найдутся и сторонники современных технологий. Да, теперь не надо носить с собой деньги, даже кошелёк уже, по сути, не нужен – банковская карточка заменяет бумажные купюры. Не надо стоять в долгих очередях, оплачивая коммунальные услуги. Без особого труда можно связаться с далеко живущими родственниками и друзьями. В этом смысле жизнь, конечно, облегчилась. Но вместе с этим мы многое теряем, самое главное – общение, умение говорить, выражать свои мысли, понимать жизнь во всех её красках и эмоциях. Теперь всё чаще весь внешний мир ограничивается планшетом, где можно найти и увидеть всё (правда, чужими глазами). Не значит ли это, что мы и вовсе теряем индивидуальность, становимся какими-то шаблонными, одинаковыми, легко управляемыми, ещё большими потребителями, чем раньше? А может, мы превращаемся в каких-то роботов, киборгов? Общаемся знаками, картинками, употребляем короткие избитые фразы, замыкаемся в себе, реже ходим в гости. Люди по своей природе эгоистичны, но здесь эгоизм возводится уж не знаю в какую степень. В бешеном ритме жизни можем и вовсе перестать замечать прекрасное. Восход солнца и багряный закат как природные явления для многих уже перестали существовать.

Всему нужна мера, бесконтрольное использование современных технических устройств, увлечение цифровым миром может привести к губительным последствиям, а этого хотелось бы избежать. Слова легендарного физика XX столетия Альберта Эйнштейна как нельзя кстати: «Опасаюсь, что обязательно наступит день, когда технологии превзойдут простое человеческое общение. Тогда мир получит поколение идиотов…».

надежда пирогова.