КОТОВЕЦ НИКОЛАЙ ГОРНИК

«В моей семье тоже есть участник нескольких войн, и я бы хотела поведать о его заслугах», – пишет ученица Тираспольской СШ №2 четырнадцатилетняя Валерия Гончаренко, участница республиканской акции «Моя семья в истории края» (педагоги-консультанты: Н. Бескоровайная и Н. Калерина).

Николай Иванович Горник – мой прапрадедушка. Материалы о его жизни хранятся в фондах Тираспольского объединенного музея. Кроме того, о жизни прапрадеда мне рассказала моя бабушка по папиной линии Ирина Олеговна Гончаренко.

Родился Николай Иванович 19 октября 1904 года в семье военного. Его отец был офицером, служил в Тирасполе, в той части города, которая носит название «Белые казармы».

Родители прапрадеда умерли рано: отец – во время эпидемии тифа, а вскоре после отца ушла мать. Больше о родителях Николая бабушка ничего не знала, и на мой вопрос «почему?» ответила, что дед Коля никогда не говорил об этом. Может, не хотел лишний раз упоминать о происхождении – ведь его отец был офицером царской армии.

Помимо Николая в семье было ещё трое детей – две девочки и мальчик. Прапрадед был самым младшим. Довольно рано у него, как и у его брата и сестер, проявились способности к музыке. Одна из сестер пела в Одесском театре оперы и балета. Как-то туда приехала итальянская труппа, и сестра по контракту уехала в Италию. Брат Николая Вячеслав много лет проработал в Кишиневской филармонии, играл на виолончели.

Николай женился на Елене. Отец её до революции был в Тирасполе управляющим банком, а после революции – бухгалтером. Родители девушки препятствовали отношениям молодых, наверное, желая для дочери более обеспеченного жениха из своего круга. Тогда Елена приняла решение бежать из родительского дома. Родители простили её лишь после рождения внука Олега, моего прадедушки. Елена и Николай прожили вместе всю жизнь, очень любили и уважали друг друга.

В музее я нашла фотографии прапрадедушки. Первое фото сделано в 1938 году. Второе – почти полвека спустя, в 1985-м. На обороте надпись: «Горник Николай Иванович, участник гражданской войны, котовец. В 1929 году окончил Одесскую консерваторию, был военным дирижёром в частях Одесского военного округа. Ветеран Великой Отечественной войны. Участник обороны Севастополя, битвы за Кавказ, освобождал страны Европы. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красной Звезды и десятью медалями».

«Какой же большой путь прошел прапрадед, – подумала я, – если сквозь его жизнь проходят ключевые события отечественной истории ХХ века». К счастью, Николай Иванович оставил письменные воспоминания, по которым можно восстановить некоторые чрезвычайно важные обстоятельства его жизни. Остановлюсь на некоторых из них.

Мне показались очень яркими, образными воспоминания прапрадеда о его службе под началом Котовского. Сегодня к личности «бессарабского Робин Гуда» относятся по-разному, однако нельзя отрицать, что это был не только легендарный полевой командир, но и очень интересный человек, значение личности которого велико в судьбе нашего края. До последнего времени у нас в Тирасполе, в здании, где в годы гражданской войны находился штаб бригады Котовского, работал музей. В этом доме неоднократно бывал мой прапрадед. О Котовском он вспоминает так:

«Когда в 1918 году я узнал, что Г.И. Котовский со своей кавбригадой в Тирасполе, я пришёл к нему в штаб (угол Покровской и Привозной). Здесь в вестибюле сидел дежурный, он доложил Григорию Ивановичу, что какой-то молодой человек хочет его видеть. Я вошел в кабинет. Котовский сидел за столом. В кабинете было всё почти так же, как в музейной экспозиции. Григорий Иванович спросил, чего я хочу. Я сказал, что хочу быть кавалеристом. Котовский спросил, есть ли у меня родители. Я ответил, что есть мама. Вот он и говорит: «Возвращался бы ты, мальчик, к маме, так как мы скоро начнём по-настоящему воевать». Но я сказал, что очень хочу быть кавалеристом. При нашем разговоре присутствовал ещё один человек. Он рассказал командиру, что когда котовцы купают лошадей на Днестре, этот мальчик им помогает. «Ну что же, тогда дайте ему лошадь, и пусть воюет», – сказал Котовский. Вот так я попал в кавбригаду».

Котовский, по воспоминаниям моего прапрадеда, был очень храбрым командиром. Бойцы его бесконечно уважали. Храбро шли за ним в бой, о чем и свидетельствуют их победы. Григорий Иванович сформировал боевые традиции.

Мой прапрадед участвовал почти во всех боях котовцев в годы гражданской войны. Освобождал от интервентов и белогвардейцев Вознесенск, Одессу, Раздельную, Тирасполь, боролся с деникинцами и петлюровцами, белополяками и бандой Антонова в Тамбове.

Десятилетия спустя Николай Иванович рассказывал, как в 1919 году, когда Одесса была занята деникинцами, в городе пошли слухи о наступающих «несметных полчищах красных». Царила жуткая паника. Вскоре Одесса, и правда, была освобождена от деникинцев, бежавших через румынскую границу. Но когда противник пришёл в себя, он был страшно сконфужен: «полчища красных», о которых непрерывно кричала бульварная пресса, оказались всего-навсего 350 храбрецами-кавалеристами, возглавляемыми легендарным Котовским.

А однажды кавбригада остановилась у местечка Ольшанка. После многоверстного марша котовцы, выставив дозоры, расположились на отдых на берегу большого пруда. Конники принялись купать лошадей, мыться сами. Купался второй полк, первый же в стороне дожидался своей очереди. Недалеко от местечка, на поле пшеницы, находились позиции противника; подступы к ним, как потом выяснилось, прикрывали проволочные заграждения. Польские легионеры решили напасть на котовцев, рассчитывая застигнуть их врасплох. Г. Котовский, искупавшись, начал делать гимнастику. Вдруг вблизи раздались взрывы гранат и ружейная стрельба. Белополяки выскакивали из пшеницы. Котовский сразу же сообразил, в чём дело. Он вскочил на Орлика. «По коням! Не одеваться! Марш за мной! Шашки наголо-о!». Трубач Лаврешок сыграл боевую тревогу, и бойцы быстро выводили коней из воды, садились верхом и с места галопом скакали вслед за комбригом, мчавшимся на врага. Белополяки уже вели бой с нашим первым полком, стоявшим в стороне от пруда. И вот в их ряды ворвались всадники с поднятыми, сверкающими на солнце, клинками. Началась отчаянная рубка. Легионеры не выдержали страшного натиска необычной конницы. Одни из них в панике бежали к окопам, другие бросали оружие и, подняв руки, сдавались в плен.

Кстати, именно по рекомендации Г. Котовского Николай Иванович был зачислен в Одесскую консерваторию. Мой прапрадед прошел всю гражданскую и Отечественную войны от первого и до последнего дня. В 1939 году начал службу в Военно-морском флоте. Начало Великой Отечественной войны застало Н. Горника в Измаиле на посту военного дирижёра Дунайской флотилии. Пришлось временно отложить дирижёрскую палочку и взять в руки автомат. Участвовал в обороне Одессы, Севастополя, в битве за Кавказ.

После окончания войны, демобилизовавшись, подполковник Н. Горник пришёл в Тираспольский пединститут и предложил создать духовой оркестр. В течение 16 лет он был его бессменным дирижёром.

Скончался Николай Иванович на 91-м году жизни. О нем не раз писали газеты.Бесценные воспоминания прапрадеда записаны сотрудниками музея. Прочитав эти строки, я смогла лучше узнать этого удивительного человека, которого мне, увы, не суждено было застать в живых, увидеть глазами прапрадеда те исторические события, о которых раньше узнавала лишь из учебников и телепередач. Но, кажется, только теперь благодаря его воспоминаниям впервые ощутила, что всё это не просто «отголоски давно минувших дней», а часть моей собственной биографии.

Валерия Гончаренко.

Подготовил к печати

Николай Феч.