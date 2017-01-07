СОВЕТЫ ДОКТОРА РАДУ

«Зима – сезон гриппа и простуды, поэтому, чтобы не заболеть, семья Ивановых каждый день принимает …» , и далее следует название чудодейственного препарата, который гарантирует стопроцентную защиту от вирусов.

Но любой доктор вам скажет, что «панацеи» от гриппа не существует. Станете вы заложником болезни или нет, в первую очередь, будет зависеть от иммунитета. А как его укрепить в зимний период, да так, чтобы не больно било по карману, мы узнали у заведующего столичной поликлиникой №3 Геннадия Радионовича Раду:

Лук и чеснок – прекрасный иммуномодулятор, который неплохо борется с инфекциями. Употребляйте его в пищу как можно чаще. Конечно, если у вас нет проблем с желудком. Кроме этого, можно разложить порубленные зубчики чеснока на тарелках по дому. Своеобразная ароматерапия! Малина. Очень сильное средство в борьбе с вирусами. Но малину заливать надо не кипятком, а просто горячей водой и дать настояться. Даже если болезнь только наступила, малина поможет. Пейте морсы – имбирный, медовый, смородиновый, лимонный, клюквенный. А ещё будут кстати травяные чаи с липой, мятой, калиной и теплые настои шиповника. Мед. Ложка в день. Можно добавлять в малиновый морс. Проветривайте квартиру при любой возможности и увлажняйте воздух. Высыпайтесь. Сон – основа здоровья! Чуть недомогание – бегом в кровать, и чем раньше, тем лучше. Квашеная капуста – великолепный источник витаминов, в том числе С. Кроме нее налегайте на цитрусовые, киви и свежие овощные салаты с болгарским перцем. Промывание носа соленой водичкой, настоем ромашки. Добавьте капельку йода или марганцовки для повышения результативности. Иное эффективное народное средство для профилактики гриппа и ОРВИ – мыльный раствор для протирания ноздрей изнутри. Постоянное полоскание горла фурацилином, содовым раствором.

Будьте здоровы!