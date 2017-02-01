СЛАДКИЙ ЗАПАХ ВАНИЛИ…

Витающий в воздухе аромат свежей выпечки и ванили помог без труда отыскать предприятие ООО «Тавера», куда я отправилась по редакционному заданию.

Предприятие – одно из ведущих производителей кондитерских изделий в нашей республике. Здесь выпускают более 100 видов продукции: печенье, бисквиты, торты, пирожные, пряники, бублики, рождественские калачи, пасхальные куличи. Но останавливаться на достигнутом не собираются. Задумок много, планов – громадье, плюс ко всему неугасающее желание самих руководителей – семейной пары Чимпоеш – двигаться вперёд, пробовать новое. «Если мы задумали что-нибудь, даже несмотря на возможные трудности, не отступим и доведем дело до конца. Это у нас в характере. Да, спорим, долго, горячо, но всегда приходим к общему знаменателю. Наше предприятие – не просто бизнес, мы живем этой работой, домашние дела – на втором месте, на первом – производство. Сейчас помогают дети – дочь с зятем и сын»», – рассказывает директор ООО «Тавера» Вера Чимпоеш.

А начиналось всё в далеком 1999 году. «В городе открывались небольшие частные фирмы. Мы с супругом решили начать свой бизнес с выпуска продукции, которая не производилась в республике, а именно макаронных изделий. Нашли оборудование, отремонтировали, наладили процесс. Получилось. Но спустя время пришли к выводу о необходимости расширения, поскольку выпуск только одного вида продукции с трудом себя окупал. Стал вопрос, в каком направлении развиваться? Определиться с ответом помогло посещение выставки пищевой промышленности в Киеве, откуда мы привезли оборудование для изготовления четырех видов штамповочного сахарного печенья. Надо сказать, это был рискованный шаг: ни у меня, ни у супруга не было соответствующих знаний. По образованию я преподаватель (дошкольная педагогика и психология). 18 лет проработала в детском саду – сначала воспитателем, затем психологом. Муж, Иван Дмитриевич, – инженер. То есть профессии, далекие от пищевой промышленности. Но желание изменить ситуацию в лучшую сторону было сильнее наших страхов. Чтобы разбираться в документации, получила второе высшее образование – юридическое. Супруг стал отвечать за техническую составляющую. Пригласили на работу трех кондитеров, и дело пошло», – вспоминает Вера Пантелеевна. Постепенно расширялся ассортимент, приобреталось новое оборудование, увеличивался штат рабочих. Сегодня в «Тавере» трудится 62 человека.

Кто хоть раз пробовал кондитерские изделия этой фирмы, отмечают, что их вкус напоминает лакомства детства. И это правда. Применяемые рецепты взяты из сборника рецептур советских времен. «Мы работаем исключительно с проверенными и надежными поставщиками. Пока лично не убедимся в том, что продукция соответствует нашим требованиям, заказывать не будем. Качество превыше всего – и это незыблемо! Также мы придерживаемся принципиальной позиции и в отношении консервантов, продлевающих срок годности изделий, у нас это недопустимо», – подчеркивает Вера Чимпоеш.

Чтобы держать руку на пульсе, руководство «Таверы» всегда на прямой связи с покупателями: «Для нас это очень важно. Мы благодарны за каждый отзыв и стараемся учитывать пожелания клиентов».

Общаясь с Верой Пантелеевной и Иваном Дмитриевичем, не могли не поговорить и о проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели: «Самая больная тема – реализация. Ещё 2-3 года назад вопрос не стоял так остро. Но после девальвации валюты в соседних государствах наша продукция стала неконкурентоспособной в том же Кишиневе, куда мы поставляли товар. Даже подумывали о сокращении коллектива. Чтобы никого не увольнять, пришлось уменьшить количество рабочих часов. Сегодня наше предприятие работает не в полную мощь, а могло бы, при появлении дополнительных рынков сбыта. К тому же, в процессе реализации расширение производства. Совсем скоро начнет работу цех по изготовлению кремовых кондитерских изделий».

А ещё не за горами открытие детского обучающего центра, на которое супругов Чимпоеш вдохновила внучка: «Она с трех лет посещала кружки дополнительного образования, располагавшиеся в разных районах. Мы подумали, а почему бы не создать детский центр, в котором ребята от 3 до 7 лет смогут не только подготовиться к школе, но и развивать творческие способности. Также профессиональную помощь будут оказывать психолог и логопед».

ООО «Тавера» – прекрасный пример успешного семейного бизнеса, построенного с нуля. Сегодня у небольшого производства есть уже 4 фирменных магазина в Тирасполе, их продукцию можно купить и в других магазинах розничной торговли.

Ирина Круглова.