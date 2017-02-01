Мы будем наращивать наши контакты

Президент Вадим Красносельский подвел итоги визита приднестровской делегации в Россию.

«Основной целью визита в Москву стало укрепление связей между Правительством ПМР и соответствующими должностными лицами Российской Федерации», – приводит слова главы государства президентская пресс-служба.

В состав нашей делегации вошли более полутора десятков специалистов разных профилей. Каждый из них общался и вырабатывал планы, «дорожные карты» с российскими коллегами. Было проведено более 20 встреч, в ходе которых обсуждались и принимались решения по вопросам, которые влияют на жизнь приднестровских граждан.

Говорили о социальной политике Приднестровья, российских пенсиях, здравоохранении, экономических связях между регионами. Отдельный блок – международная политика.

Встреча была завершена заседанием круглого стола с участием вице-премьера Российской Федерации, Спецпредставителя Президента России по Приднестровью Дмитрия Рогозина, заместителей министров Правительства России и многих других должностных лиц. С нашей стороны в работе круглого стола участвовала вся приднестровская делегация. Мы еще раз подтвердили приверженность принципам сотрудничества и решения проблем, стоящих перед Приднестровьем.

Обсуждались проблемы не только экономического характера. Говорили о свободе перемещения. Детально обсуждался в Государственной Думе вопрос упрощенного получения гражданства России нашими гражданами. Речь идет и о тех молодых людях, которые родились после 1 января 1992 года, и о тех, кто имеет другое гражданство.

«В настоящее время в Госдуме создана рабочая комиссия по рассмотрению данного вопроса. Ее возглавляет депутат Госдумы Артем Туров, избранный, в том числе, и по Приднестровью. Артем Туров знает наши проблемы. К нему обращаются граждане Приднестровья. На март запланировано проведение в Госдуме парламентских слушаний по данному вопросу. Я буду принимать в них участие. Надеюсь на выработку и принятие уже в апреле-мае соответствующих законодательных инициатив, согласно которым мы получим механизм, упрощающий получение российского гражданства соотечественниками, проживающими за пределами России», – отметил Вадим Красносельский.

Кроме того, шла речь о продолжении сотрудничества с АНО «Евразийская интеграция» и включении в проект ряда программ, которые разрабатываются в Приднестровье в настоящее время. В первую очередь – о капитальном строительстве жилья для граждан Приднестровья.

«Мы будем наращивать наши контакты, и следующий большой визит в Москву, а именно в Госдуму Российской Федерации, осуществит делегация Верховного Совета ПМР. Это необходимо для межпарламентского и межпартийного сотрудничества, что в итоге позитивно повлияет на возможность планирования и выработки «дорожных карт» между Приднестровьем и Россией», – уверен глава государства.