ДИАЛОГ КОЛЛЕГ

Верховный Совет впервые посетил глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, представляющий фракцию КПРФ.

Причем это его первый зарубежный визит после избрания на этот пост осенью прошлого года, когда начала работу Государственная Дума 7-го созыва.

При посещении Тирасполя он встретился с руководством законодательного органа республики – Председателем Верховного Совета Александром Щербой, вице-спикером, главой депутатской комиссии по внешней политике и международным связям Галиной Антюфеевой.

Примечательно, что накануне она, а также руководитель парламентской фракции «Обновление» Петр Пасат вместе с главой государства Вадимом Красносельским провели ряд встреч в нижней палате российского парламента, в том числе с патриархом российской политики Владимиром Жириновским. Кроме того, Галина Антюфеева и Петр Пасат были гостями прошедших в первопрестольной Рождественских образовательных чтений, в рамках которых проводились V парламентские встречи. Традиционно их участниками являются депутаты Государственной Думы, Совета Федерации, представители духовенства, СМИ, общественных организаций, члены Общественной палаты РФ.

И в Москве, и в Тирасполе тематика диалога коллег схожа и неизменна. В числе наиболее волнующих жителей Приднестровья вопросов – упрощенный порядок принятия гражданства Российской Федерации. Особенно остро эта проблема стоит для тех молодых приднестровцев, которые родились в 1992 г., когда после распада СССР в независимой России был принят базовый Закон «О гражданстве». И решить ее возможно исключительно путем изменения действующих правовых норм российского законодательства. Парламентарии, участники встречи в Верховном Совете, условились, что приднестровская сторона выйдет со своими предложениями в этой части. Повод обсудить их представится нашим законодателям уже 20 февраля в Госдуме. В этот день в Москве пройдут парламентские слушания, куда будут приглашены российские соотечественники, проживающие за пределами Родины. Официальные приглашения получили и депутаты Верховного Совета.

В повестке дня российско-приднестровского межпарламентского сотрудничества находятся также сдача выпускниками наших школ Единого государственного экзамена не только по российским стандартам, но и на территории Приднестровья, распространение действия российского социального проекта «Материнский капитал» на нашу республику, пенсионное обеспечение российских граждан, живущих в ПМР по длительной регистрации.

Александр ЗАВЕЛЯ.