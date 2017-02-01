ПРИДНЕСТРОВЬЕ – ГОСУДАРСТВО СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Глава государства принял российскую делегацию во главе с депутатом Госдумы РФ Леонидом Калашниковым.

Приветствуя россиян, Президент ПМР Вадим Красносельский поблагодарил их за внимание к Приднестровью и подчеркнул необходимость укрепления и развития российско-приднестровских контактов. «Есть много вопросов, которые требуют совместного обсуждения и решения, выработки «дорожных карт» по конкретным направлениям. Рад, что вы нашли время и прибыли в Приднестровье. Рассчитываю, что мы сможем детально обсудить вопросы, которые волнуют приднестровцев. Это в первую очередь вопрос получения российского гражданства. Эту тему мы поднимали в пятницу в Госдуме. Хотелось бы продолжить ее обсуждение и заручиться вашей поддержкой», – отметил Вадим Красносельский.

Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, рассказал главе приднестровского государства, что их встречу предварила беседа с руководством Верховного Совета ПМР. «Мы только что с приднестровскими коллегами погрузились в обсуждение вопросов парламентской дипломатии. Весной в Госдуме состоятся парламентские слушания. Планируем пригласить к дискуссии на тему получения российского гражданства соотечественников. Откуда еще приглашать, как не из Приднестровья, где проживает такое количество россиян?» – отметил Леонид Калашников. Говоря о Приднестровье, он предложил новый термин – «государство соотечественников».

Помимо Леонида Калашникова, в состав российской делегации вошли руководитель аппарата комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Михаил Кротов, заместитель председателя экспертно-консультативного совета этого же комитета Олег Лебедев и III секретарь посольства Российской Федерации в Республике Молдова Павел Поздняков.