Президент ПМР встретился с послом Украины в Республике Молдова.

В составе посетившей Приднестровье украинской делегации Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Молдова Иван Гнатишин, I секретарь посольства Украины в РМ Евгений Ткачук и советник посольства по политическим вопросам Паун Роговей.

Встречая украинских гостей, Президент Вадим Красносельский напомнил, что у Приднестровья и Украины давние связи, и выразил надежду на продолжение межгосударственного сотрудничества. «Накопился ряд вопросов, которые требуют нашего совместного решения. Это вопросы сегодняшнего дня и на перспективу», – отметил Вадим Красносельский.

Украинский посол, в свою очередь, подчеркнул, что рассчитывает на деловой предметный разговор не только на тему урегулирования молдо-приднестровских взаимоотношений, но и по другим аспектам.

«Мы всегда были последовательны и сегодня поддерживаем тактику «малых шагов» в вопросах урегулирования молдо-приднестровских отношений. Украина приемлет эту практику. Кроме того, мы готовы внести и свои предложения», – отметил Иван Гнатишин.