ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА

Василия Васильевича Тищенко особо представлять не надо: его имя на слуху у многих. Когда пять лет назад его, главу госадминистрации города Слободзеи и Слободзейского района, заменили на другого, а потом в этой должности побывали еще несколько человек, стало понятно, что кадровая ошибка дорого обошлась – такого хозяина, как Тищенко, не найдешь, человек был на своем месте. И вот Василий Васильевич снова возглавил город и район. Он охотно согласился дать интервью нашей газете.

– Ваш район аграрный. Его задача кормить людей. Назовите основные результаты работы за прошлый год. Как намерены развивать основные отрасли сельского хозяйства?

– Неплохой был год, скажу сразу. Весна порадовала, выпало много осадков, что позволило интенсивно развиваться озимым. Изначальные виды на хороший урожай ячменя, пшеницы не обманули ожидания. ООО «Фикс», ООО «Пик Агро», ООО «Интерцентр Люкс», ООО «Плантатор», ООО «Экспедиция» собрали более 60 центнеров зерна с гектара, а на отдельных участках и того больше – до 70. Начало было обнадеживающим, но, к с сожалению, погода подвела. Летом прошел кислотный дождь, он в дальнейшем сыграл злую шутку с показателями урожая некоторых других культур. Например, подсолнечника. Аграрии недополучили сотни центнеров, а то, что собрали, не лучшего качества. Это вкратце, что касается зерновых. По другим направлениям – животноводству, овощеводству и плодоводству – позиций своих не сдали. Заслуживает внимания положительный опыт животноводов ООО «Интерцентр Люкс» из села Фрунзе. На ферме содержится свыше пяти с половиной тысяч свиней. ООО «Агростар», ООО «Сады Приднестровья», ООО «Рустас» и другие собрали ожидаемо высокий урожай яблок, слив, персиков, черешни, вишни… И это несмотря на неблагоприятные погодные условия, о которых я говорил выше. Вовремя и скрупулёзно поработали агрохимики.

Развитие агрокомплекса в этом году и в последующие годы видится в укреплении материально-технической базы хозяйств. Современных животноводческих комплексов в районе столько, что можно по пальцам посчитать. Прежние, некогда передовые, сегодня пришли в упадок, требуют реконструкции и ремонта. Пришло время строить новые. А еще нужно переходить на современные технологии, приобретая племенной скот, механизируя процесс содержания животных с целью минимизации затрат на производство продукции. Есть, к примеру, такие породы коров, которые могут давать в год по 6-7 тысяч литров молока. Нам такие и нужны.

Наш район по праву считается овощеводческим. В былые времена в этой отрасли мы были одними из лучших в СССР. Сегодня готовы вернуть завоеванные ранее позиции. Но для этого необходимо восстановить мелиоративный комплекс, некогда сослуживший аграриям добрую службу. Будем заново внедрять капельное орошение, пускать в ход дождевальные машины с закрытыми сетями.

Позволит развивать овощеводство и снижение цены на воду. Недавняя поездка нашей представительной правительственной делегации во главе с Президентом Вадимом Красносельским в Москву открывает и другие перспективы: Россия профинансирует строительство двух оросительных систем в Рыбницком и нашем районах, что значительно позволит увеличить площади орошаемых земель.

– Нынешний год объявлен Президентом Годом предпринимателя. Что в этом плане интересного, как власть района работает с бизнес-классом?

– Есть люди, которые активно помогают на местах в продвижении предпринимательства. С удовольствием назову их. В ООО «Первоцвет» это Нинель Павловна Кожухарь, в ООО «Все для Вас» – Александр Иванович Вдовиченко, в производственном кооперативе «Незавертайловское потребительское общество» – Евдокия Степановна Стоянова, индивидуальный предприниматель Олег Дмитриевич Булавин из Слободзеи… Таких людей, и рядовых, и руководителей малого и среднего бизнеса, в районе много. Нужно активизировать деятельность тех, кто, рискуя многим, взялся самостоятельно вести дело. Государство должно их поддерживать и помогать. И не только материально. В ближайших планах госадминистрации и райсовета – создание совета аграриев и предпринимателей. Будет разработан конкретный план совместных действий, начнет действовать консультационный пункт (он поможет начинающим организовать и продвигать свой бизнес).

Частный бизнес и индивидуальное предпринимательство – веление времени и жизни. И государственные документы говорят о его назначении в обществе, поэтому будем вести эту работу так, чтобы не мешать людям и коллективам в их деле. Чего греха таить, не все, к сожалению, чиновники понимают это, другой раз рассуждают примитивно, я бы сказал, иждивенчески: «Захотел стать богатым, крутись. Какие к нам вопросы?». В таком контексте я и мои помощники нерадивых, чванливых чиновников вынуждены будем спрашивать: «А не ошибочно ли вы занимаете место в кабинете?». Нужно, чтобы менталитет касательно предпринимателя обязательно дополнился пониманием, что он в итоге работает не только на себя, но и на «державу». Благодаря деятельности бизнес-структур, решается еще одна важная задача общества – трудоустройство. На днях в нашем политехническом техникуме состоялся выпуск будущих автомехаников и мастеров по ремонту машинно-тракторной техники. Вроде, привычное событие. Ан, нет. Троих мальчишек-выпускников берут к себе работать ООО «Агростар» и ООО «Рустас». Значит, останутся ребята на селе. Это нам и надо.

А разве не заслуживают добрых слов бизнесмены района, которые взяли на себя «умирающие» предприятия и организации и сейчас занимаются их реанимацией? Конечно, заслуживают. Госадминистрации и райсовету теперь надо усилить контроль за работой по их оживлению.

– В район входят город, поселки, села. Они объединены в 15 местных Советов. Люди хотят жить здесь не хуже, чем в Тирасполе, пользоваться всеми социальными благами. Как решается проблема?

– Понимаю, что это важное направление работы. Еще в советское время ставился вопрос стирания граней между селом и городом. Кое-что было сделано. Многими объектами пользуемся и сейчас, и по асфальту ходим еще прежнему. Но жизнь течет, она требует выполнения задач, которые поставлены раньше и ничуть не отличаются от нынешних запросов людей. В районе есть примеры положительного решения социальных вопросов: улучшилось электроосвещение магистральных и центральных дорог в райцентре и во многих селах, все населенные пункты газифицированы, проложены новые и отремонтированы старые водопроводные сети, появились новые торговые центры, супермаркеты «Шериф» в поселке Первомайск и в селе Ближний Хутор … Но не буду больше приводить положительные примеры работы, нам еще есть что делать. Вчера на приеме граждан по личным вопросам жительница Первомайска посетовала на то, что хочет устроить ребенка в детсад, а мест нет. Я ей ответил, что надо немного подождать, скоро будем реконструировать в поселке действующий детсад, и в результате дополнительно появятся помещения для трех групп. Назрела необходимость открыть новое дошкольное учреждение в селе Ближний Хутор. Неправильным решением считаю закрытие в отдельных селах лечебных стационаров, что создало явные неудобства для жителей. Возобновить их работу, прикрепив к ним ряд сел, думаем, возможно. Поставим вопрос перед минздравом республики. Проблемным остается выделение жилья сиротам, другим социально незащищенным категориям лиц. С этой целью приступили к ревизии жилого фонда, продумываем разные варианты. И по решению вопросов водопотребления и водоснабжения продолжится работа. Сегодня в городе, селах заменены магистральные трубы, а вот новые разводки к дворам и домам во многих местах остаются пока в мечтах. Есть проблемы в освещении и благоустройстве внутренних улиц населенных пунктов.

Социальные вопросы взаимосвязаны с воспитанием человека. Менталитет сельского жителя во многом еще отличается от городского. Но селяне тоже хотят заниматься спортом, творчеством, проводить свободное время в клубах, парках, кафе… Когда правильно организуем досуг людей, особенно молодых, меньше будет преступности, других антиобщественных поступков. В районе проводится первенство среди любительских команд по футболу, в Чобручах гандбольный клуб успешно выступает в чемпионате Молдовы, акробаты и гимнасты Суклеи – законодатели в этих видах спорта в республике… Ждем праздника «Мэрцишор», уже подали заявки на приезд к нам артистов столичного драмтеатра и государственного симфонического оркестра. Живем, как живем, но хотим лучше. Люди этого заслуживают.

АЛЕКСАНДР АТЛАНТ.