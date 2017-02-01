ВЕСТИ С МЕСТ

Григориополь

Я б в милицию пошел…

В Григориополе состоялась встреча руководства Тираспольского юридического института с будущими выпускниками общеобразовательных учреждений.

160 школьников города и района пришли узнать об условиях вступительной кампании, которую проводит руководство ТЮИ МВД им. М.И. Кутузова.

На вопросы учащихся ответила заместитель начальника института МВД Наталья Левинская, отметив, что вуз осуществляет подготовку по двум специальностям: «Правоохранительная деятельность» и «Правовое обеспечение национальной безопасности». Очная и заочная формы обучения ведутся как на бюджетной, так и на договорной основе.

Высшее юридическое образование учащиеся получают по программам государственного стандарта третьего поколения. В распоряжении курсантов и студентов учебная база семи кафедр, криминалистическая лаборатория, компьютерные классы, общая и специальная библиотеки, спортивный комплекс, классы по огневой, автомобильной подготовке.

Многих ребят волновали вопросы проживания и платы за обучение. Заместитель начальника ТЮИ МВД пояснила, что возможность проживания в условиях казармы предоставляется только курсантам первого года службы. Общежитий у института МВД нет. Курсанты находятся на полном государственном обеспечении и получают денежное довольствие. А студенты оплачивают обучение и стипендиями не обеспечиваются.

Чтобы поступить на бюджетную специальность «Правоохранительная деятельность», абитуриентам надо предоставить в приёмную комиссию результаты сдачи ЕГЭ по таким учебным дисциплинам, как «Родной язык» и «Обществознание». Подбор кандидатов в курсанты и оформление личных дел с 1 февраля проводят отделения кадров территориальных органов внутренних дел, а значит, лишний раз в столицу ездить не придется.

Анна Крупко.

Каменка

За добросовестный труд

В Каменке около 50 членов территориальной и участковых избирательных

комиссий награждены грамотами и благодарственными письмами главы

государственной администрации за высокий уровень организации

и проведения выборов Президента ПМР.

Председатель Центральной избирательной комиссии Елена Городецкая и глава государственной администрации района и города Владимир Бычков благодарили за проявленные ответственность, честность, организованность и принципиальность как во время организации, так и в день выборов, за созданную на избирательных участках атмосферу комфортабельности и доброжелательности. Они подчеркнули, что высокий уровень подготовки и проведения выборов, основанных на строгом и неукоснительном соблюдении закона, правовая компетенция членов комиссий, их ответственность и принципиальность были высоко оценены и международными наблюдателями, приглашенными Верховным Советом и ЦИК ПМР на выборы.

Агриппина ЛУКАШ.

Рыбница

Жемчужины родного края

Два известных и любимых зрителями творческих коллектива – ансамбль

народного танца «Арнэутул» и ансамбль молдавской музыки «Гиочел» –

подарили зрителям незабываемый вечер.

Оба ансамбля городского Дворца культуры носят звание «народный коллектив» и являются постоянными участниками значимых городских мероприятий.

Руководители творческих коллективов – профессионалы с большим опытом работы: руководитель ансамбля «Гиочел» – отличный работник культуры Вячеслав Миликов, бессменный руководитель ансамбля народного танца «Арнэутул» – заслуженный деятель искусств ПМР Иван Ильеш.

В концертной программе ансамбля «Гиочел» прозвучали народные мелодии и произведения молдавских композиторов. Украшение коллектива – его солисты: вокалисты Людмила Кирилич и Раиса Нистор, которые исполнили песни о матери, о родном крае.

Овациями встретили зрители и выступление «Арнэутула», чей зажигательный пляс, яркие костюмы и мастерство юных танцоров никого не оставили равнодушными. Уникальные танцы, которые хореограф и исследователь народной культуры и традиций Иван Илиеш собирал по всей Молдавии, начиная с середины восьмидесятых годов двадцатого столетия, – настоящее богатство нашего края.

Дина Листюгина.

Дубоссары

Спорт как «клуб выходного дня»

В Дубоссарах состоялась районная спартакиада школьников и работников

системы народного образования по шахматам.

Как рассказал главный судья соревнований Сергей Демьянов, в школьной спартакиаде приняли участие 18 команд. Победителями стали команды школы № 2 (юноши) и городской гимназии №1 (девушки). В соревнованиях среди работников учреждений народного образования первое место заняла также команда гимназии.

Районная спартакиада школьников и работников системы народного образования проходит по семи видам спорта: шахматам, шашкам, настольному теннису, волейболу, баскетболу, легкой атлетике и мини-футболу, и длится в течение учебного года.

«Главные цели и задачи проведения районных спартакиад – пропаганда здорового образа жизни и выявление лучших спортсменов. Занятия спортом отвлекают школьников от пустого времяпровождения, вредных привычек. Для взрослых это своеобразный клуб «выходного дня», – отметил Сергей Демьянов.

Инна Влада.