СЕРЬЕЗНЫЙ ВЫЗОВ

В Приднестровском государственном университете состоялась международная научная конференция по проблемам миграции.

Состав ее участников был очень внушительным – в Тирасполь приехали ученые из России, Молдовы, Украины, Болгарии, Сербии, Венгрии, Израиля и Таджикистана.

Участие в крупном научном форуме приняли при этом не только эксперты, но также и представители власти Приднестровья. Как отметил и.о. ректора ПГУ Степан Берил, конференция «позволит активизировать межведомственный диалог в том, что касается регулирования миграции».

Принявший участие в мероприятии директор миссии Международной организации по миграции в РМ Антонио Полоса подчеркнул, что мир сегодня стал свидетелем чрезвычайно тревожных тенденций в сфере миграции. «Ни одна страна не может справиться с феноменом миграции во всем его многообразии. И потому нам всем надо учиться друг у друга», – констатировал он.

На форуме были подняты такие вопросы, как использование показателей миграции для оценки потенциала устойчивого развития, защита прав трудящихся-мигрантов, социальные проблемы мигрантов и пути их решения.

Мы побывали на одной из секций конференции, где речь шла о регулировании современных миграционных потоков, в том числе и в странах СНГ. Как отметила в своем докладе старший преподаватель ПГУ Наталья Шеленга, ежегодно на территории государств Содружества, по оценкам экспертов, мигрируют порядка 10 миллионов человек. То есть налицо высокий уровень мобильности. Прежде всего это, конечно, трудовая миграция.

В качестве примера Наталья Шеленга привела данные по соседней Молдове: в 2015 году около двух третей всех мигрантов из РМ находились на территории России. Это около 700 тысяч молдавских граждан.

По ее словам, очевидным минусом миграции является «утечка мозгов», квалифицированных специалистов из отдельных стран и регионов. В нашей республике такая проблема тоже давно ощущается. Об этом на конференции говорили и российские ученые. По словам заведующей Центром по изучению проблем народонаселения Московского госуниверситета Ольги Чудиновских, отток человеческого капитала в условиях, когда многие люди уже потом не возвращаются, – серьезный вызов для ПМР.

Доклад Ольги Чудиновских был посвящен миграционной политике России. По ее мнению, ясной позиции в этом вопросе у РФ по-прежнему нет. Например, если говорить о переезде на постоянное жительство в Россию, то единственной более или менее эффективной здесь является программа содействия добровольному переселению соотечественников. Но она подходит не для всех.

«РФ пока не расставила приоритеты в том, что касается привлечения мигрантов. И в условиях конкуренции за человеческие ресурсы она может ослабить свои позиции регионального центра притяжения миграционных потоков», – высказала мнение Ольга Чудиновских.

Владимир Горский.