Февральские доходы будут на уровне январских

На совещании у Председателя Правительства Александра Мартынова министр финансов Ирина Молоканова рассказала об исполнении бюджета в I квартале нынешнего года.

По ее словам, ожидается, что в феврале в республиканский бюджет поступит порядка 65 миллионов рублей. Это такая же сумма, как и в январе.

Февральские расходы на социальные выплаты составят около 158 миллионов рублей. Из них на зарплаты будет выделено примерно 110 миллионов. Еще около 20 миллионов в виде трансфертов предполагается направить в местные бюджеты – также для финансирования зарплат.

Обсуждалась на совещании и кредиторская задолженность по другим социально защищенным статьям. Ее в январе не удалось профинансировать даже частично.

«Только взаимозачетами мы погасили по медикаментам и питанию 22,5 тысячи рублей и по прочим статьям – 422 тысячи», – отметила Ирина Молоканова.

В среду собралась рабочая группа, занимающаяся сейчас поиском источников покрытия дефицита бюджета. На ее заседании была заслушана информация о тех расходах, которые каждое ведомство планирует в 2017 году.

Как пояснила Ирина Молоканова, по итогам проведенного анализа Приднестровский республиканский банк назвал объем прибыли, который он может перечислить в республиканский бюджет. Это 25 миллионов рублей.

Минсоцзащиты совместно со Сбербанком определили, что 8,5 миллиона рублей пойдет в 2017 году на индексацию советских вкладов.

Государственные и муниципальные предприятия перечислят в госбюджет 70% своей прибыли, а также дивиденды. По предварительным данным, это в общей сложности составит порядка 75 миллионов рублей. На заседании рабочей группы было решено еще раз провести анализ работы этих предприятий и определить точную прибыль для расчета дивидендов.

Анастасия Симачева.