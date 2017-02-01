ДЕЙСТВИЯ ПОЛИТИКОВ – НА БЛАГО ЛЮДЕЙ

Особенностью Приднестровья среди новейших государств постсоветского пространства является интерес, который проявляют к нашей республике иностранные дипломаты.

И дня не прошло после возвращения приднестровской делегации из российской столицы, как Тирасполь посетили представители посольства Украины в Молдове во главе с руководителем дипмиссии Иваном Гнатишиным. Судя по официальным публикациям об этом визите, Киев сам вспомнил и решил другим напомнить, что является гарантом и сопосредником в переговорном процессе по молдо-приднестровскому урегулированию. Украинские дипломаты во время встречи с Президентом Приднестровья Вадимом Красносельским заявили, что полностью одобряют направленную на первоочерёдное решение проблем социально-экономического характера между Кишинёвом и Тирасполем тактику «малых шагов», а также сообщили, что у Украины есть что предложить сторонам конфликта в этом плане. В Киеве, по-видимому, поняли, что украинская дипломатия стремительно теряет свои позиции на молдо-приднестровском направлении. Здесь стоит напомнить, что представители МИД Украины в последние годы стали достаточно редкими гостями в Тирасполе, а Украина, несмотря на свой статус гаранта и посредника, во многих случаях фактически поддерживала одну из сторон конфликта.

В один день, 1 февраля, приднестровскую столицу посетили глава миссии ОБСЕ в Молдове Майкл Скэнлан и посол Великобритании Люси Джойс. На встречах западных дипломатов с руководством Приднестровья, в том числе, обсуждались и перспективы переговорного процесса по молдо-приднестровскому урегулированию. Как сообщает пресс-служба Президента Приднестровья, Вадим Красносельский в самом начале встречи с Майклом Скэнланом выразил признательность за внимание миссии ОБСЕ в Молдове к Приднестровью, а также за деятельное участие в процессе молдо-приднестровского урегулирования. «Насколько нам известно, Вы принимаете самое активное участие в переговорном процессе и приветствуете «пакетный» подход к решению молдо-приднестровских проблем. Их накопилось немало – экономического, гуманитарного, культурного характера. Мы приветствуем Вашу заинтересованность и участие, – сказал Президент Приднестровья, при этом заметил: – Действия политиков должны быть направлены во благо людей. Мы миролюбивое государство и хотим жить в мире с нашими соседями – Молдовой и Украиной. Мы должны одинаково уважительно относиться и к приднестровскому, и к молдавскому, и к украинскому народам». В свою очередь, Майкл Скэнлан отметил важность продолжения работы переговорного формата «5+2» (Молдова и Приднестровье – стороны переговоров; Россия, ОБСЕ и Украина – посредники; ЕС и США – наблюдатели. – Прим.), а также интенсификации контактов между Тирасполем и Кишинёвом на разном уровне. При этом глава миссии ОБСЕ подчеркнул, что «каждая из 57 стран – участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе готова приложить максимум усилий в поддержку процесса урегулирования застарелых проблем в отношениях Приднестровья и Молдовы».

Отчасти слова Майкла Скэнлана о том, что страны – члены ОБСЕ и поодиночке готовы предложить свою помощь Тирасполю и Кишинёву в решении насущных проблем, подтвердило заявление, сделанное послом Великобритании Люси Джойс в тот же день во время встречи с главой нашей республики. Как известно, Соединённое Королевство находится в одном шаге от выхода из Евросоюза, который, в свою очередь, является наблюдателем в переговорном процессе по молдо-приднестровскому урегулированию. В связи с этим британский дипломат заверила: «Великобритания очень заинтересована в Приднестровье. Известна и наша позиция относительно молдо-приднестровских взаимоотношений: мы поддерживаем переговорный процесс в формате «5+2». Это единственный метод, который может привести к урегулированию. Мы будем поддерживать этот процесс. И то, что мы выходим из Евросоюза, не повлияет на это». Напомним, что под эгидой британского посольства в Приднестровье реализуется несколько социо – гуманитарных проектов. «Мы приветствуем любые действия Великобритании, которые будут направлены на улучшение жизни наших граждан. Не все вопросы, которые нас волнуют, находятся в Вашей компетенции. Но я глубоко убежден, что при желании Вы можете повлиять на решение тех проблем, от которых зависит жизнь простых людей», – сказал во время встречи с Люси Джойс Вадим Красносельский, добавив при этом, что «Приднестровье открыто для контактов и рассчитывает на хорошие, добрые связи со всеми государствами, которые желают мира приднестровской земле».

Также посол Великобритании была принята Председателем Верховного Совета Александром Щербой и министром иностранных дел Виталием Игнатьевым. Тематика этих встреч была та же – текущая ситуация в молдо-приднестровском урегулировании и развитие приднестровско-британских связей. В интервью парламентской пресс-службе Александр Щерба подчеркнул, что у Лондона накоплен богатый опыт урегулирования конфликтов. Он напомнил и о недавно прошедшем в Шотландии референдуме о выходе из состава Соединённого Королевства, заметив, что «заслуживает уважение, что Великобритания не довлела над волеизъявлением». При этом спикер приднестровского парламента подчеркнул: «Есть надежда, что такие же принципы, такой же подход будет использован британской дипломатией и в отношении урегулирования конфликта между Кишиневом и Тирасполем… Посол подтвердила, что любой диалог строится на учете различных точек зрения. Если диалог будет, то от этого выиграет экономика, социальная сфера, а главное – люди. Нам важно, чтобы нашу позицию понимала и воспринимала не только страна-гарант Российская Федерация, но и другие государства, в том числе дальнего зарубежья».

Более детально проблематика молдо-приднестровского урегулирования обсуждалась на встрече Люси Джойс с главой МИД ПМР Виталием Игнатьевым. Руководитель приднестровского внешнеполитического ведомства напомнил об обязательствах Кишинёва, обозначенных в Протоколе по итогам последнего раунда переговоров в формате «5+2», прошедшего в Берлине 2-3 июня прошлого года. Здесь стоит заметить: если бы Кишинёв выполнял условия этого подписанного им документа, то ещё полгода тому назад, например, были бы решены проблемы признания за рубежом приднестровских автомобильных номеров и дипломов об образовании. «Мы заинтересованы в международной поддержке по различным направлениям и также признательны за внимание британской стороны к переговорному процессу между Приднестровьем и Молдовой. Мы убеждены, что при наличии международной поддержки сторонам удастся решать актуальные вопросы социально-гуманитарного характера, которые способны улучшить жизнь людей», – подчеркнул в беседе с британским послом Виталий Игнатьев.

На страницах нашей газеты уже сообщалось, что на этот месяц намечен визит в Приднестровье и Молдову Действующего председателя ОБСЕ Себастьяна Курца. Вполне возможно, что это событие только увеличит динамику дипломатической активности на приднестровском направлении.

Александр Никитин.