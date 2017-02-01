Руслан Чабан: ЛУЧШИЙ ГОРОД НА ЗЕМЛЕ

Назначенный главой государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары Руслан Чабан – лицо во власти новое. С 2008 года он работал в Центральной избирательной комиссии ПМР, в течение двух последних лет был заместителем председателя ЦИКа. В государственных органах он уже более 20 лет. Его знают как грамотного юриста, профессионала и как человека слова.

– Руслан Иванович, Вы коренной дубоссарец, Вас хорошо знают жители города и района. Какие планы Вы строите в новой должности?

– Да, я родился и вырос в Дубоссарах. Здесь жили и работали мои родители. Здесь я окончил школу, здесь я живу. Хочу, чтобы мои дети, а мы с женой воспитываем троих сыновей, остались жить здесь.

Уверен, что у Дубоссар большой потенциал.

В городе раньше работали промышленные предприятия, активно развивались аграрный сектор и туризм. Все это нужно возрождать и развивать, а также поддерживать и предпринимательство – новое веяние времени, создавать рабочие места, улучшать инфраструктуру города и сел, активно решать вопросы в социальной сфере, повышать благосостояние наших граждан. И, конечно же, в своей деятельности я вместе со своей командой намерен, прежде всего, вернуть доверие людей к органам власти.

– Вы затронули предпринимательство. Какие конкретные шаги будут приняты в этом направлении?

– Меры уже принимаются. По инициативе госадминистрации депутаты рассмотрели на сессии и утвердили новые размеры стоимости патентов для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Сейчас она одна из самых низких в республике. У нас создан совет по развитию предпринимательства, в его состав вошли грамотные специалисты, проработавшие десятки лет. Совет в ближайшее время представит свои предложения по развитию предпринимательского движения.

– Назовите, пожалуйста, наиболее актуальные проблемы в городе и районе.

– Одна из главных – проблема пополнения бюджета. Зарплаты работникам бюджетной сферы за декабрь прошлого года выплачены в конце января. Беспокоит отсутствие развитого рынка труда (по понедельникам во время приема граждан каждый четвертый обращается с вопросом о трудоустройстве). И с обеспечением граждан жильем не все в порядке. Конечно, сразу – за несколько месяцев или даже год – эти глобальные вопросы решить не удастся, но будем работать. Госадминистрация совместно с депутатами намерена подготовить программу развития города и района на среднесрочную и долгосрочную перспективу. При этом будет учтено и мнение общественности. Сейчас, к слову, вводим в практику проведение опросов среди населения по волнующим их проблемам. Людей нужно слушать и слышать. Только сообща мы сможем добиться поставленных целей.

– Как Вы считаете, что отличает Дубоссары от других городов?

– У нас славная история. На нашей земле родился хирург с мировым именем Николай Склифосовский, писатель Ион Канна. В историю города вписаны имена Михаила Стрельбицкого, открывшего типографию, у нас жил митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони, на водах Днестра тренировались двукратный олимпийский чемпион Юрий Филатов, чемпион мира Дмитрий Матвеев и один из молодых гребцов, подающий большие надежды, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы среди юниоров Сергей Филин. Дубоссары обладают большим промышленным и сельскохозяйственным потенциалом. У нас работает флагман энергетики – Дубоссарская ГЭС, известный далеко за пределами республики завод «Букет Молдавии», развивается Дойбанское производство завода «КВИНТ», птица, выращенная нашими фермерами, пользуется большим спросом у жителей других районов республики, а продукция нашей швейной фабрики вышла на рынки многих стран мира. Нам есть, чем гордиться, и нам есть что развивать, чтобы будущее нашего города и района было благополучным.

– Вы тепло отзываетесь о людях города и района. Что вам хочется им пожелать?

– Дубоссарцы – патриоты. На долю наших прадедов и дедов выпало немало испытаний. Наше поколение тоже познало горечь потерь в 90-е годы. Но мы выстояли и сегодня поднимаем город и район по всем направлениям. Таков характер людей. Мы любим город и не можем быть равнодушными к его будущему. В нем есть своя душа, может быть, поэтому многие, кто уезжают, потом возвращаются назад. Я всегда говорил и говорю: «Наш город – самый лучший город на Земле!». Дубоссарцам хочу пожелать силы духа, веры в себя и в то, что намеченное осуществимо.

Инна Влада.

г. Дубоссары.