ЛЬГОТЫ, КОТОРЫХ ЖДАЛИ

Вопросы, с которыми сталкиваются наши сограждане в повседневной жизни, обсуждались в ходе визита приднестровской делегации в Москву. О том, какие договоренности достигнуты в социальной сфере, а также о выполнении положений народной программы Президента ПМР Вадима Красносельского, нашему корреспонденту рассказал первый заместитель министра по социальной защите и труду Олег Федотов.

По словам Олега Александровича, одним из результатов поездки в Москву по линии социальной защиты явилась договоренность о бесплатном протезировании для приднестровцев в лучших специализированных центрах России. Такой возможностью смогут воспользоваться инвалиды из числа защитников Приднестровья и дети до 18 лет, нуждающиеся в протезировании конечностей.

Протезирование будет бесплатным. Согласно действующему законодательству, право на бесплатное протезирование гарантировано гражданам I, II и III групп инвалидности. Однако в близлежащих странах, исходя из сложности процедуры, осуществить его сегодня достаточно проблематично. Возможность обращения в ведущие российские центры в этом плане окажется бесценным подспорьем.

Другим пунктом достигнутых договоренностей было соглашение об оказании помощи в учебно-методической литературе для приднестровцев с нарушениями зрения и слуха, учащихся коррекционных учреждений. Данная литература будет направлена в библиотеку республиканского спортивно-восстановительного центра и непосредственно в коррекционные учреждения.

«С помощью российских коллег мы также надеемся реализовать проект по внедрению электронного больничного листа, – сообщил Олег Федотов. – Здесь главная проблема в приобретении программного продукта – для нашей системы соцзащиты он слишком дорогой. Российская поддержка в его приобретении и внедрении позволит установить более четкий контроль за расходованием государственных средств, направленных на оплату больничных листов для работающего населения республики.

Представители профильных структур России и Приднестровья договорились и о проведении онлайн-консультаций для граждан ПМР, получающих или желающих получать российскую пенсию. Уже сегодня каждый гражданин может записаться по телефону для получения интересующей информации, касающейся пенсий, в Центр социального страхования. Такие консультации проводятся еженедельно во всех территориальных центрах. По данным специалистов минсоцзащиты, большинство приднестровцев, обращающихся за консультацией, стремятся выяснить размер будущей пенсии, сравнивая её с приднестровской. Некоторые граждане, наоборот, возвращаются к получению приднестровской пенсии. «Эти моменты не запрещены. Каждый вправе определить для себя более выгодные условия, – говорит Олег Федотов. – И все желающие получают необходимую поддержку».

Есть ещё один вопрос, который, несомненно, волнует наших граждан. Будучи кандидатом в Президенты ПМР, Вадим Красносельский выступил с народной программой, в рамках которой обещал решить ряд социально-значимых задач. В частности, речь шла об увеличении льготы на газ для социально уязвимых категорий граждан.

Олег Федотов пояснил, что соответствующий законопроект принят Верховным Советом и направлен на подписание Президенту. Согласно ему, планируется увеличить нормы бесплатного обеспечения газом льготных категорий граждан: пенсионеров по возрасту, инвалидов I и II групп, участников боевых действий в войнах и вооруженных конфликтах, инвалидов войн, вдов погибших, многодетные семьи, приднестровцев, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, и некоторые другие категории граждан, которые сегодня имеют льготы по плате за природный газ.

Николай Феч.