ВУЗЫ ЖДУТ СТУДЕНТОВ

Стартовала отборочная кампания по приёму в российские вузы.

МИД России, министерство образования и науки России и Россотрудничество объявляют прием иностранных граждан, лиц без гражданства и российских соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение в 2017/2018 году в вузах РФ.

Высшее образование можно будет получить за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в пределах квоты, установленной Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013 года. Отборочная кампания проводится в соответствии с Порядком отбора иностранных граждан на обучение в пределах установленной Правительством РФ квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденным приказом минобрнауки России.

Конкурс на обучение в российских вузах осуществляется в два этапа. Первый включает в себя отбор на территории зарубежной страны, в данном случае граждан Приднестровья, желающих обучаться в этих вузах. Сбор сведений о таких потенциальных абитуриентах проводится через официальный сайт – http://russia.study/. Обязательным условием первого этапа конкурса является участие абитуриентов в отборочных мероприятиях. В роли единого оператора по отбору выступает министерство просвещения ПМР, Российский центр науки и культуры в Республике Молдова.

Второй этап осуществляется российскими образовательными организациями (вузами), готовыми принять на обучение иностранных граждан из числа отобранных на первом этапе конкурса кандидатов. Для участия в отборочной кампании абитуриенту следует ознакомиться с рядом документов и действовать в соответствии с ними. Их перечень указан на сайте представительства Россотрудничества в РМ.

Для участия в отборочной кампании абитуриент должен подробно ознакомиться с рядом документов. Их список, а также контактный телефон есть на сайте министерства просвещения ПМР.