ВЕСТИ С МЕСТ

Дубоссары

«Последний звонок»

Первым в начавшемся году он прозвенел для выпускников Дубоссарского индустриального техникума.

В торжественном мероприятии, посвященном завершению учебы, приняли участие замглавы госадминистрации города и района по социальным вопросам Наталия Кравец, представители предприятий – будущих работодателей, гости. Наталья Кравец отметила, что для выпускников наступил очень ответственный момент, они стали хорошими специалистами, и хочется, чтобы остались работать в городе и районе. Последний звонок прозвенел для 125 выпускников, прошедших обучение и производственную практику по специальностям: продавец, контролер-кассир; мастер отделочных строительных работ; автомеханик; повар-кондитер; оператор ЭВМ; мастер по ТО и обслуживанию МТП. В этом году выпуск учащихся техникума проводится в январе впервые, так как срок обучения сокращен с 2 лет 10 месяцев до 2 лет 5 месяцев в связи с переходом на обучение по стандартам третьего поколения. Индустриальный техникум в городе открыт в прошлом году на базе Дубоссарского многопрофильного профессионального лицея. Сегодня в нем занимается около 400 учащихся.

Инна руссу.

Григориополь

Сельский час

В селе Малаешты состоялась встреча главы госадминистрации района Олега Габужи с жителями села.

В беседе принимали участие представители ЖКХ, центра социального страхования и соцзащиты, дорожно-эксплуатационного управления, электро- и водоснабжения, глава администрации села Малаешты Владимир Мицул. В ходе диалога было высказано мнение о необходимости возвращения больших полномочий представителям главы госадминистрации района и города в административных центрах, о возможности возобновления деятельности ЖКХ в селах и поселках. Олег Габужа отметил, что к решению данного вопроса нужно подойти взвешенно, рассчитав все финансовые затраты. Селяне поднимали и вопрос, связанный со стоимостью куба воды в их населенном пункте, и интересовались, каким образом производятся данные расчеты. Вопросы также касались обслуживания государственной сети автомобильных дорог, необходимости срочного ремонта крыши местного Дома культуры и установки отопительной системы, платы за питание детей, родители которых не могут оплачивать обеды в школе, а в льготную категорию не попадают. По результатам встречи главой даны соответствующие поручения.

Бендеры

Памяти воинов-интернационалистов

Бендерчане отметят 28-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана.

Свой интернациональный долг исполняли и бендерчане, 15 из них погибли. В республиканский День памяти и славы воина-интернационалиста – 15 февраля – в Бендерах состоится митинг-реквием. Его проведут у «Черного тюльпана» в 10 часов. В этот же день посетят места захоронения погибших воинов-«афганцев». Во всех памятных мероприятиях будет участвовать молодежь. Усилить работу в военно-патриотическом воспитании – такую задачу поставил Президент. Почти 20 учебных заведений уже пригласили на встречи воинов-интернационалистов. Документы и книги об афганской войне представлены в краеведческом музее и городской библиотеке. С 23 января по 23 февраля объявлен месячник оборонно-массовой работы. Готовятся и мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества. 22 февраля в ДК им. П.Ткаченко пройдет концерт. 23 февраля в 10 утра на Пантеоне Славы Площади Героев состоится митинг памяти погибших воинов всех времен и возложение цветов.