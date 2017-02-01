В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ

Вышел в свет очередной журнал «Литературное Приднестровье», продолжающий лучшие традиции изданий союза писателей Приднестровья.

Это третий выпуск толстого журнала. Как всегда, он вышел на трёх государственных языках – русском, молдавском («Мэргэритаре»), украинском («Червона калина»). Здесь опубликованы произведения маститых писателей и начинающих литераторов.

В информационном разделе размещена подборка сообщений о работе союза писателей за минувший год. В частности, о присуждении нашему земляку Роману Кожухарову престижной литературной «Русской премии», о международной встрече писателей на «Бендерском перекрестке», о Ткачёвских чтениях в Рыбнице…

В разделе «Поверх барьеров» по традиции опубликованы произведения писателей соседних государств, контактирующих с союзом писателей Приднестровья. На этот раз нашими гостями стали Сергей Главацкий (г. Одесса, Украина), Анатолий Калмыков (г. Таганрог, Россия), Николай Сундеев (г. Сан-Франциско, США).

Постоянный читатель не оставит без внимания большую подборку стихов под рубрикой «Молодая ветвь». Это приятное знакомство с молодыми авторами, такими как Юрий Копейкин, Андрей Павленко, Павел Сушко, Владимир Никулин, Витя Гроб, Платон Ким – нашей надеждой на будущее.

Под рубрикой «А годы летят…» читатель найдёт материалы об известных людях, отметивших юбилей, – Зое Витковской, Анатолии Фридмане, Никандре Елагине.

Но самые обширные и заметные блоки в журнале отданы прозе, стихам и публицистике. Здесь известные имена и новые открытия.

Насыщенным, как всегда, оказался поэтический раздел, который украсили стихи известных авторов и новичков, таких как Владимир Голубенко, Виталий Гуляев, Андрей Ковалёв, – их дебют несомненно заметят и оценят любители поэзии.

Публицистику на этот раз представили Алла Мельничук с историческим очерком «Край мой добрый и светлый» (к 225-летию вхождения Левобережья Молдовы в состав России), Леонид Литвиненко с воспоминаниями «Мои дороги через войну и мир», Александр Карасёв с оригинальным очерком «Роксоланы», Олег Соснин с заметками о встрече с российским писателем «Горькая правда от Романа Сенчина».

Со страниц журнала «Литературное Приднестровье» пролился «Свет памяти». В этом разделе мы вспомнили всех, кто славно трудился на этой земле и ушёл в мир иной: Пётра Данича, Владимира Ахмерова, Владимира Будигая, Раису Стукало, Евгения Лобанова, Анатолия Дёмина…

Безусловно, у этого номера журнала есть свои цветные акценты. Здесь размещены репродукции картин известного нашего земляка – художника Михаила Ларионова, 135-летие которого мы отметили в прошлом году. Опубликована статья председателя правления союза художников Приднестровья Сергея Панова «Я с малых лет увлёкся акварелью…» о приднестровском художнике Игоре Мосийчуке, чьи репродукции акварелей размещены на четырёх страницах издания.

Журнал «Литературное Приднестровье» в ближайшее время поступит во все библиотеки республики.

НИКАНДР ЕЛАГИН,

ответственный секретарь

журнала «Литературное

Приднестровье».