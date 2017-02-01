ПРЕДОТВРАТИМ НЕДУГ ВМЕСТЕ

Согласно статистике, одним из самых распространённых онкозаболеваний является рак молочной железы.

Ежегодно в мире фиксируется порядка миллиона новых случаев. В Приднестровье каждый год регистрируется 230-250 заболевших. Поэтому хотелось бы напомнить женщинам о факторах риска и о первых симптомах рака молочной железы.

Наиболее подвержены этому заболеванию женщины старше 40 лет. Однако, как показывает практика последних лет, болезнь стала «молодеть». Уже не такая редкость, как прежде, тридцатилетние и даже двадцатилетние пациентки.

Среди факторов риска есть как врождённые (генетическая предрасположенность), так и связанные с другими болезнями.

Также высока опасность заболевания раком молочной железы при употреблении алкоголя и табака. И то, и другое содержит канцерогены. Среди фактов риска, кроме того, радиационное облучение, неблагоприятная экологическая обстановка, некоторые нюансы половой жизни.

Наипервейшим поводом для обращения к маммологу является выявление уплотнений в молочной железе. При этом категорически запрещается заниматься самолечением.

Рак груди – не только сугубо женская болезнь. Этим заболеванием могут страдать и мужчины. Симптомы сходны с женскими.

Рак – не приговор. Современная диагностика позволяет выявить онкозаболевание на ранних стадиях. Для более детального обследования женщинам до 35 лет назначают УЗИ молочных желез, что позволяет выявить уплотнения, их размеры и локализацию. Маммография – это рентгенологическое исследование молочных желез. Метод применяется у женщин старше 35 лет. Он позволяет установить не только наличие новообразований, но и выявить косвенные признаки нарушения гормонального статуса. При необходимости проводится биопсия – для лабораторных исследований под микроскопом берётся крохотный кусочек тканей.

Да и методы лечения сегодня куда более совершенные, чем были ранее. Но всё будет зависеть от того, насколько вовремя обнаружат патологию. Если вы сами заметили, что что-то не в норме, откладывать визит к врачу не стоит. Рекомендуется профилактический осмотр у маммолога – не все симптомы могут быть вами обнаружены самостоятельно. Уже упомянутые УЗИ, маммография и биопсия проводятся, когда необходимо подтверждение возникших у врача подозрений. В большинстве случаев всё ограничится визуальным осмотром. Плюс к этому практикуйте ежемесячное, причём в одни и те же дни, самообследование у зеркала.

Конечно, болезнь проще предотвратить, чем её лечить. Поэтому, кроме того, что необходимо беречь грудь от травм, я бы посоветовала не увлекаться чрезмерно загаром.

Стоит более внимательно отнестись и к своему рациону.

Не тяните с рождением первенца, и кто бы вам что ни говорил, кормите малыша грудью.

Так что обезопасить себя от этой болезни, или уж, если это случилось, на её ранних стадиях, как вы могли убедиться из этой публикации, не так уж и сложно.

А. Андреева,

главный онколог МЗ ПМР.