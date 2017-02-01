БОГАТЫРЬ РУССКОГО ЛЕСА

В нынешнем году любители живописи празднуют 180-летний юбилей со дня рождения русского художника-пейзажиста Ивана Ивановича Шишкина.

Не забыли о знаменательной дате и в госуниверситете. В центре фонда «Русский мир» ПГУ им. Т.Г. Шевченко прошло мероприятие, посвященное великому живописцу.

Формат вечера стал традиционным для посетителей «Русского мира» – это лекторий любителей русского искусства, который уже на протяжении нескольких лет ведет преподаватель кафедры литературы и журналистики Галина Николаева. Студенты филологического факультета ознакомились с вехами биографии Ивана Ивановича Шишкина, а также с его самыми известными картинами.

Мастер кисти владел многочисленными техниками написания картин – литографией, офортом, техникой гравирования царской водкой, рельефным шрифтом.

Как рассказала слушателям Галина Николаева, Шишкин бывал во Франции, Германии, Швейцарии, но западные пейзажи его не вдохновляли: «Полюбить природу чужого народа – что изменить своей церкви».

Наиболее богата на произведения Шишкина московская Третьяковская галерея. В ней экспонируются самые разные картины художника. Кроме того, его пейзажные мотивы до сих пор являются неотъемлемым украшением стен наших квартир: автор с детства помнит мишек из соснового бора, со взгляда на которых начиналось каждое его утро.

Иван Иванович Шишкин ушел из жизни за мольбертом 8 марта 1898 года, работая над картиной под названием «Лесное царство».

Тем временем, на филологическом факультете готовятся к празднованию Международного дня родного языка, который пройдет 21 февраля в стенах ПГУ.

АНДРЕЙ ПАВЛЕНКО.