МЫ ПОМНИМ ТЕБЯ, СОЛДАТ!

Если спросить жителей села Кузьмин Каменского района о том, чью память особенно чтят, то они непременно назовут имя земляка – Героя Советского Союза Ивана Сидоровича Солтыса.

Иван Солтыс родился в с. Кузьмин 5 сентября 1923 года. Он, как и многие мальчишки и девчонки, мечтал, строил планы на будущее, которым, к сожалению, не суждено было сбыться. Началась Великая Отечественная война…

В начале апреля 1944 года И.Солтыс призван в ряды Красной Армии. Пройдя короткую военную подготовку, был отправлен на фронт. Советские войска с боями пересекали Польшу, приближаясь к границам Германии. В феврале 1945 года получен приказ: перейти в наступление и занять плацдарм в поселке Луизенталь, освободив его от врага. Операция началась ранним утром 11 февраля. Рота старшего лейтенанта Громова, преодолев водный рубеж и отбросив немцев с ближайших позиций, вклинилась в поселок. Бои шли с переменным успехом. Путь батальону преградил огонь вражеского дота. Один за другим падали сраженные вражеской пулей товарищи Солтыса. И тогда Иван решается на поступок, на который способен только человек, безгранично преданный Родине. Иван Солтыс бросился на амбразуру и закрыл ее своим телом. Ценою жизни он помог выполнению боевой задачи подразделения.

Похоронен Иван Солтыс в городе Кендзежин на братском кладбище, где лежат советские воины, погибшие в боях при освобождении Польши. За доблесть, отвагу и мужество красноармейцу Ивану Сидоровичу Солтысу посмертно присвоено высокое звание – Герой Советского Союза. Кузьминчане свято берегут память о земляке.

О. Ракул,

заведующая

домом-музеем

И.С. Солтыса.

с. Кузьмин.