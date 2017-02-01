ПОЕТ ХОР ДАВЫДОВЫХ

Заслуженный народный хор любительского пения городского Дворца культуры хорошо известен многим.

Каждый концерт доставляет большую радость. В репертуаре хора звучат русские, молдавские и украинские народные песни.

Присутствуем на очередном его концерте и с удовольствием слушаем задушевное исполнение песен «Рождество Христово», «Зимняя стужа», «Пороша», «Коробейники», «Фата де ла моаре»… Особенно понравилось пение солистки хора Людмилы Балты, песни в ее исполнении «Вдоль по улице метелица метет», «Ах ты, душечка», «Од сэла до сэла» вызывали громкие аплодисменты.

И другая участница концерта – Анна Штро – полюбилась нам. Она с душой и выразительно читала свои стихотворения о Рождестве, любви, о зиме…

Зал рукоплескал и благодарил руководителя хора, заслуженного деятеля искусств Приднестровья Александру Федоровну Давыдову, ее дочь Наталью и мужа Евгения – отличников культуры. Эти люди поистине вкладывают в свою работу душу, профессионализм и талант.

З. Грабовенко, И. Ботезату,

А. Гайдаржи, Л. Соколова, А. Каминская.