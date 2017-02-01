СБЕРЕЧЬ ТО, ЧТО ЕСТЬ

Приднестровье по лесистости (отношение лесных массивов к общей площади государства) занимает одно из последних мест в Европе. Лесистость в нашей республике составляет всего 7,5%. Нормой же является 12,5%. Поэтому в нашей республике более, чем где-либо, актуальна проблема сохранения лесов.

Наибольшие лесные массивы расположены на севере республики. Некогда ими ведало ГУП «Рыбницкий лесхоз», которое 1 марта 2012 года приказом министерства сельского хозяйства и природных ресурсов было преобразовано в филиал ГУП «Приднестровье-лес», куда вошли Каменское, Рашковское (лесостепная зона), Плотянское, Воронковское, Дубоссарское (степная зона) лесничества. Леса, находящиеся в ведении Рыбницкого филиала ГУП «Приднестровье-лес», составляют около 17 тысяч гектаров. На территории же бывшего Рыбницкого лесхоза в основном леса представлены очень сухими, сухими и свежими дубравами. Средний возраст древостоев (деревьев)– 55 лет.

Взять, например, урочище Калагур (сухая дубрава, Рашковское лесничество) площадью более 700 га или урочище Марьина Роща (очень сухая дубрава, Дубоссарское лесничество), занимающее 250 га. Средний возраст деревьев в обоих – 90-100 лет. Многие из них подвержены бурелому и ветровалу (Разница состоит в плотности почвы. Если почва плотная, то сваленные под действием ветра деревья образуют бурелом, а если рыхлая – ветровал. – Прим.), суховершинят и усыхают. Оба урочища – не исключения, а «норма».

Отдельная тема – полезащитные насаждения на землях сельхозназначения. Переоценке их роль в защите почвы от эрозии не подлежит. Тем не менее, из более чем 7 тысяч га 1 тысяча находится в крайне неудовлетворительном состоянии.

О причинах, которые довели приднестровские леса до такого состояния, можно говорить до бесконечности. Сегодня необходимо искать выход из сложившегося положения. На мой взгляд, пути решения проблем лесной отрасли следующие: реформирование с учетом отечественного и международного опыта при государственной поддержке; сохранение лесов в государственной собственности; создание координированного центра по управлению лесной отраслью. Необходимо обучить достаточное количество квалифицированных специалистов; передать все подведомственные леса в государственный лесной фонд с обеспечением охраны и восстановлением лесов в границах населенных пунктов и лесов, создаваемых на землях частных пользователей, и многое, многое другое.

Да, это потребует от государства определённых издержек, но оно того будет стоить. Повторюсь, наша республика бедна лесными насаждениями, и мы должны хотя бы сберечь то, что у нас сегодня есть.

Г. Леонтяк,

лесовод, доктор

с. -х. наук, профессор филиала ПГУ

им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице.