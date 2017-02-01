ПРЕОДОЛЕТЬ «АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ»

Развитие бизнеса невозможно без установления четких, понятных и желательно «долгоиграющих» правил его ведения, в том числе на законодательном уровне. Верховный Совет несет свою долю ответственности за выполнение поручений Президента, совершенствуя действующую правовую базу, инициируя изменения норм подзаконных актов.

Современные предприниматели вынуждены действовать в заданных им государством условиях, как объективных – это стагнация в экономике, снижение уровня жизни населения, а значит, потребительского спроса, так и рукотворных, которые во многом зависят от человеческого фактора. Пожеланиями представителей малого бизнеса остаются упрощение статистической, финансовой, экологической отчетности. Это то, что входит в такое емкое понятие, как «административные барьеры». На их слом и направлены помыслы, а теперь уже и конкретные действия органов государственной власти, ассоциаций работодателей и предпринимательского сообщества. И что характерно для нынешнего времени, так это то, что сам предпринимательский класс стал активно обсуждать моменты, препятствующие развитию их бизнеса, выступать с предложениями по их решению.

«Выдь на Днестр: чей стон раздается?». «Стон» представителей малого бизнеса по поводу сдачи ими отчетности. Красноречивым примером является содержание, а также процедура сдачи отчетов, касающихся загрязнения окружающей среды и пользования природными ресурсами, тех, что в обиходе называют экологическими. Методика расчета экологических платежей настолько мудрена, с применением таких сложных формул и математических вычислений, что, как говорят в народе, «без пол-литры не поймешь». А предприниматели и не пытаются понять. Они нанимают соответствующих специалистов, которые и готовят для них отчеты. Порой за его составление платят гораздо больше размера самого платежа, затрачивают еще и временные ресурсы, которые для них те же деньги.

Представители малого бизнеса в выражениях не стесняются и называют это «откровенным издевательством». Говорят: «Такая отчетность нам не нужна!». Ее необходимо упрощать, может быть, унифицировать с применением дифференцированных ставок в зависимости от рода предпринимательской деятельности, как это сделали с оплатой патента, которая является усредненным вмененным платежом. А может быть, необходимо перейти к расчету платежа за загрязнение окружающей среды и пользование природными ресурсами на основе определенного процента от всей выручки (дохода) того или иного предприятия малого бизнеса.

Да, в этих предложениях есть как плюсы, так и минусы. Для второго варианта потребуется провести большой объем предварительной аналитической работы, что затянет процедуру принятия и введения решения в действие (точно с 2018 г., поскольку касается налогов и сборов). При использовании же первого варианта можно ненароком загнать предпринимателей в «угол уравниловки». Тогда с них будет взиматься одна и та же сумма, вне зависимости от того, какой конкретно вред экологии нанесла их деятельность. Вряд ли это может понравиться и самим бизнесменам. И не окажутся ли в таком случае благие намерения и действия лиц, уполномоченных принимать государственные решения, «медвежьей услугой» предпринимателям? В общем, все надо обдумать и взвесить, чтобы не вышло по-черномырдински – «Хотели, как лучше, а получилось, как всегда».

Как часто говорят в таких случаях, «вопрос дискуссионный». Но обсуждать его и принимать по нему решение необходимо, поскольку всем уже очевидно – система дает сбои, если государство на реализацию контрольных функций в сфере экологии затрачивает средств больше, чем собирает с такого сегмента экономики, как малый бизнес.

И первые шаги в этом направлении уже делаются. Профильным министерством – сельского хозяйства и природных ресурсов – ведется работа в направлении упрощения самих форм экологической отчетности, их количества, сокращения периодичности ее предоставления до двух раз в год. На рассмотрении парламентариев находится законопроект, по которому вносить платежи в экологический фонд за загрязнение окружающей среды от передвижных источников, а значит, и отчитываться за это, будут не все предприниматели, а только те, кто непосредственно реализует горюче-смазочные материалы.

Немало претензий представители малого бизнеса предъявляют государству и в отношении сроков предоставления отчетов. Налоговый отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности за год субъектам предпринимательства необходимо сдать до 19 января. Мало того, что в расчет априори не берется большое число праздничных январских дней, так еще и налоговый отчет у вас не примут, если предварительно не сдадите экологический – нужен пресловутый штампик об этом. И что примечательно – годовой экологический отчет можно сдать до 1 марта, однако налоговый отчет вы не сдадите… читайте выше. Круг замкнулся. А как же в таких случаях быть с то и дело повторяемой, как мантра, фразой о «необходимости налаживания взаимодействия государственных служб»?

В коридорах региональных налоговых инспекций и управлений экологического контроля в первые дни нового года властвует нервозность. Это касается как плательщиков налогов и сборов, так и тех, кто по долгу службы призван следить за их своевременной и полной оплатой. Нагрузка на последних в эти дни возрастает на порядок. А если еще в отчетах обнаружены ошибки, то число «бюрократических кругов ада» увеличивается. Дабы дать всем вздохнуть свободней, представители малого бизнеса, а если быть точнее, то бухгалтеры, предлагают увеличить срок сдачи годовой отчетности еще на месяц.

Впереди большая работа по изменению законодательной и нормативной базы, регулирующей предпринимательскую сферу. А эффективной она будет только при условии объединения усилий государства и бизнеса. Есть расхожее выражение – «Все в наших силах». Жизнь то и дело подтверждает его. Поэтому никакие ссылки на то, что такова существующая законодательная база или что действует такой-то президентский указ или правительственное постановление, не является оправданием бездействия. В наших силах их изменить, чтобы малый и средний бизнес, который в развитых странах дает до половины ВВП, воспрянул.

САВВА МОРОЗОВ.