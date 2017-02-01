СПЕКТАКЛЬ, КОТОРОМУ НУЖНО ОТКРЫТЬСЯ

Я всеми силами души люблю спектакли камерные, когда до актера рукой подать, а все чувства и эмоции настолько близки, что уже не понимаешь, чужие они или твои.

И когда артист говорит не с залом, огромным и празднично-нарядным, а с тобой. Один на один. Из души в душу. И ты эту душу ему открываешь – чтобы диалог состоялся. Чтобы стало понятнее, легче: жить, переживать, чувствовать. Чтобы найти ответы на вопросы самому, но с чьей-то помощью. Без нее никак. Одному не справиться. Нужен собеседник, нужен диалог, нужно понимать и чувствовать, что на свете есть люди, похожие на тебя. Люди с судьбами, как твоя. Люди, умеющие плакать, улыбаться, падать и подниматься. Люди, умеющие чувствовать, а значит, жить. Живые, как и ты сам, люди. Именно такой, именно об этом – премьерный одноактный спектакль в постановке Дмитрия Ахмадиева «Черный квадрат». Идет он в малом зале театра, где как раз так – с глазу на глаз. Где от души к душе. Где непременно – диалог.

В государственном театре драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой на днях прошла премьера «Черного квадрата», состоящего из отрывков пьес и рассказов Леонида Андреева. Не успев пока побывать на спектакле, спешу узнать о нем из первых уст – у главного режиссера театра и заслуженного артиста республики Дмитрия Ахмадиева. Разговор получился честный, откровенный, а потому – настоящий.

Впервые «Чёрный квадрат» приднестровская публика увидела шесть лет назад. Уже тогда это была победа: спектакль признали не только театралы, но и профессионалы-коллеги из других республик. Структура спектакля нынешнего не изменилась. Но в нем новый состав, соответственно, и новое дыхание. Это, пожалуй, единственное, но глобальное изменение. Ведь люди, читающие материал Леонида Андреева, пропускают его сквозь души, и получаются уже совершенно другие истории. Предлагаю Дмитрию Ахмадиеву через нашу газету пригласить зрителей на спектакль. Дмитрий Шамильевич парирует: «Этот спектакль из разряда таких, что «зазывать» на него было бы неправильным. Спектакль далеко не легкий. И быть «зазывалой» в данном случае, да и вообще, не хочется. Я довольно жесткий в этом плане: не хотите ходить в театр, не ходите. Но если есть определенный порыв, который исходит из души, пусть даже скрытый порыв… Мы часто себе не признаемся в тех желаниях, которые в нас есть. Одно из них – ходить в театр. Этот спектакль как раз для таких вот глубинных эмоций души. Если человек не боится испытать стресс, бунт, откровения с самим собой – добро пожаловать».

Поставить такой спектакль – смелость и даже наглость, признается режиссер. Но «Черный квадрат» потрясает зрителей, и они, потрясенные, предлагают перенести его на большую сцену. Дмитрий Ахмадиев не соглашается: этот спектакль для замкнутого пространства, где происходит бунт внутреннего «я». Где герои должны быть ближе к зрителю. И их лица, и их слезы. Артисты выходят прямо в зал, что-то доказывают, чем-то делятся. Потому зритель, отправляясь на этот спектакль, должен быть готовым поговорить с самим собой, прежде всего. «Во все времена человек мог чувствовать несправедливость, чувствовать себя очень плохо в социуме, – размышляет Дмитрий Шамильевич. – Об этом писал Леонид Андреев в свое время. Но классик не будет классиком, если его произведения неактуальны всегда. Этот спектакль для меня более чем близкий. Это откровение. Вообще все мои режиссерские работы – откровение. Хотите со мной поговорить – посмотрите мои спектакли. Говорить со мной обычным языком бесполезно, я ничего вам не скажу. У меня своя жизнь и свои переживания. Я с людьми разговариваю ролями и режиссерскими работами».

Так много читала и слышала уже о спектакле, что понимаю: он о жизни и, конечно, о смерти. Спрашиваю собеседника, с которым интересно говорить сразу и обо всем, не боится ли он ее, смерти? Отвечает, что думал о ней и в 15, и в 25 лет. Думает и сейчас, но уже немного иначе: хочет успеть сделать хотя бы 10 процентов из того, что запланировал. Хочет как можно больше познать и провести через себя. Спрашиваю, даст ли спектакль зрителям надежду, когда, кажется, ее уже не может быть. Когда теряешь родных, когда не знаешь, как жить дальше, когда кажется, что все безнадежно, когда так много этих «когда». Обязательно даст, уверен Дмитрий Шамильевич. Если правильно открыться спектаклю. Ведь в театр всегда нужно приходить подготовленным и открытым. Без провинциальной претенциозности. Без предвзятости.

Сквозящий, знаковый в спектакле рассказ Леонида Андреева «Прекрасна жизнь для воскресших». И из него строчка: «Загляните в душу свою, и будет ли тогда день или ночь, вы найдете там…». В анонсах к спектаклю режиссер ставит здесь троеточие. А в тексте есть продолжение: «…и вы найдете там кладбище». Дмитрий Ахмадиев объясняет: «Речь идет обо всех этих судьбах, в которые мы сами же себя и зарыли. Кладбище души нашей. Мы зарываем надежды, мы зарываем талант наш, потому что кто-то когда-то сказал, что мы плохи. И мы поверили в это. Бывает и наоборот: двое сказали, что ты гений, и просыпается тщеславие – самый любимый грех дьявола. И понеслось! А истинный талант взяли и зарыли. В спектакле происходит много событий, но в конце звучит жизнеутверждающая фраза Леонида Андреева: «Пусть же воскреснут мертвецы!». Уберите с себя все эти памятники, решетки, которыми вы себя оградили, всю эту дрянь монументальную, сбросьте с себя эту идиотскую плиту и – живите! Потому что светит солнце, прекрасный воздух, поют птицы, потому что рядом море, наконец!».

Первые отзывы о премьере уже есть. Негативных не слышала. Люди говорят, что спектакль сильный, даже мощный. По своей энергетике, по своей глубине. И все же режиссер признается: всякий раз актерам приходится пробиваться через стену каждого зрителя, которую он, зритель, выстраивает всякий раз. И первые 15 минут спектакля тратишь на это. Дмитрий Ахмадиев вспоминает: когда готовил к показу этот спектакль впервые 6 лет назад, то он был ему интересен не столько в плане зрительской реакции, сколько в качестве исследовательской актерской и режиссерской работы. Был поиск правильного подхода, поиск эмоций. Сложно было тогда предположить, что у «Черного квадрата» будет такая жизнь.

…За неделю до премьеры билеты раскупили. Но 24 февраля «Черный квадрат» будет показан снова. И тот, кто ищет ответы на вопросы, кто пытается понять, как устроен этот мир и мы в нем, по-моему, просто не имеет права упустить такой шанс – приблизиться к разгадке своего «я»…

Мила Иванова.