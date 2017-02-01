Сергей Нудный: В ФУТБОЛ ХОТЯТ ИГРАТЬ ВСЕ!

Чтобы играть в футбол, необязательно быть футболистом. Достаточно одного только желания быть активным и возможности держать себя в форме! Популяризация любительского мини-футбола – это весьма благодатное дело, которым с прошлого года занимается LMFP – лига мини-футбола Приднестровья.

Поддержать развитие любительского мини-футбола в нашей стране решили многие известные в прошлом профессиональные футболисты, повидавшие немало в своей карьере. Знакомьтесь: Сергей Нудный, который является одним из директоров лиги, а также тренером и игроком клуба «Интерднестрком». В представлении сам футболист не нуждается: он успел поиграть и за «Тилигул» в начале карьеры, и в Грузии («Зестафони»), и в Белоруссии (в минском «Динамо»), и в Израиле («Хапоэль-Ирони»), и во многих украинских футбольных клубах. Опыту полузащитника и начинающего тренера Сергея Нудного стоит поверить: о лиге разместили информацию, в том числе, на сайте Европейской федерации мини-футбола! Футбольный деятель рассказал нашей газете о том, что же представляет из себя лига мини-футбола Приднестровья.

– Как случилось, что Вы решили вернуться в Приднестровье, где начиналась Ваша карьера, и заняться лигой?

– Я играл на Украине, но решил уехать оттуда из-за неспокойной политической ситуации. В это же время мой давний школьный друг предложил поехать на любительский турнир в Румынию. Нам понравился их формат проведения, и мы подумали: а почему бы не сделать то же самое в Приднестровье? В первом же сезоне, прошлой осенью, в лиге мини-футбола Приднестровья участвовали сразу 14 коллективов, разбитых на два дивизиона, – простые люди изголодались по футболу!

– В лиге выступают много профессиональных футболистов, завершивших свою карьеру: Александр Меленчук, Евгений Хмарук, Николай Рудак и многие другие…

– Да, это нормальная практика. По своему опыту знаю, что когда заканчиваешь играть в большой футбол, с игрой не хочется прощаться, и в этом переходном состоянии хочется почувствовать соревновательный накал, не терять ритма. Правда, в мини-футболе нужно 3-5 минут «челночить», а это непривычнее, чем отыграть тайм в большом футболе.

– При этом играют и исключительно любительские коллективы, вроде заводских команд «Хлебокомбинат» и «Молдавизолит».

– Да, это чудесно, что многие люди видят себя в спорте, несмотря на основной род деятельности. Так и должно быть. Почему бы не поиграть, не почувствовать спортивный азарт во время матча, а где-то и не обойдется без спортивной злости? Все команды показали в первом сезоне неплохой уровень. В футбол хотят играть все! И здорово, что теперь у нас есть возможность играть не по футбольным клеткам, собираясь по группам, а проводить общий турнир. Все мы люди и понимаем друг друга: например, когда ребята из «Хлебокомбината» не могли прийти на игру в связи с работой, их игру переносили на час.

– Кто победил в прошедшем сезоне, и каковы планы на весенний футбольный турнир?

– В финале клуб «Интерднестрком» победил «Днестр» со счетом 2:1, проигрывая по ходу встречи, однако скажу, что все команды лиги демонстрировали равную и зрелищную игру. До 28 февраля открыта регистрация команд на весенний чемпионат. Уже сейчас заявлено 16 команд, если я не ошибаюсь, в заявке должно быть не более 16 игроков. Нельзя обойтись без медобследования и медицинских карточек. Отмечу, что призеры весеннего чемпионата Приднестровья сыграют стыковые матчи с соперниками-любителями из Молдовы, и клуб-победитель получит право выступить на турнире «Champions League» в Словении, который пройдет в августе.

– Любое начинание подразумевает и трудности… Какие перспективы развития Вы видите у лиги мини-футбола Приднестровья?

– В первую очередь, хочется подключить команды из Дубоссар и Рыбницы, там тоже ребята имеют желание и способности поиграть в мини-футбол на хорошем уровне. Вот уже заявлены команды из столицы, Бендер, Малаешт, Терновки, Кицкан. Конечно, было бы замечательно решить проблему с инвестором: раз в неделю отвезти команду в Тирасполь на игру и дать суточные – не так уж много для этого надо. В связи с этим я ратую, чтобы проводили по две игры в день: если играют в субботу, то ребятам не надо приезжать в воскресенье.

– А что касается ветеранского футбола?

– У нас в первой лиге выступала команда «Ветеран», и они играли наравне с более молодыми соперниками. Однако надо понимать, что возраст порой не дает отыграть два тайма по 25 минут. Мини-футбол требует рывков, мгновенных решений, поэтому мышление и тело работают в два раза быстрее, чем в обычном футболе. Даже молодой не выдержит такого напряжения, поэтому играют всегда минимум двумя «пятерками» с заменами. Было бы здорово сделать отдельную лигу ветеранов с возрастом «40+» и даже «55+». Вообще нужно менять менталитет наших людей! Мне очень понравилось, как в Израиле люди в 60-70 лет массово выходят на улицу утром, чтобы заниматься разными видами спорта. Нам в Приднестровье необходимо то же самое, чтобы мы не были зациклены на себе.

– Когда стартует весенний чемпионат лиги мини-футбола Приднестровья?

– 25 марта. Игры проходят на искусственных полях городского стадиона в Тирасполе. Приятно, что в прошлом году на матчах было немало зрителей. Так что приглашаем всех на стадион!

Уверен: то, чем мы занимаемся сегодня, то, что мы хотим создать и приумножить, – это большое дело для спортивного развития страны, для возрождения популярности здорового образа жизни, которое не останется незаметным…

Беседовал

АНДРЕЙ ПАВЛЕНКО.