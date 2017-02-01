Редакция получила письмо от читательницы Елены Цуркан с просьбой хоть коротко, но рассказать о своем селе Валя-Адынке, что в Каменском районе.

«В Приднестровье немало населенных пунктов, о которых знают далеко не все, но все вместе мы – страна, приднестровский народ…» – пишет Елена. Редакция поддерживает идею и с этого номера, по субботам, начинает публикацию материалов о родных местах приднестровцев. Сегодня читайте о Валя-Адынке. А далее мы ждем писем от читателей с рассказами о своей маленькой родине.

Cело относится к древним поселениям. Впервые о нем упоминается в 1738 году. Оно раскинулось в живописной долине на берегу Днестра, окруженной скалами. «Глубокая долина» – так переводится с молдавского языка название «Валя-Адынке». В окрестностях села есть памятные места: так называемая «Хата Кармелюка» – грот, в котором, по преданию, скрывался от царских властей лидер крестьянского повстанческого движения на Украине Устим Кармелюк (1787-97 гг.).

Село находится в 23 км от Каменки и в 6 км от старинного Рашково и дороги Каменка-Рыбница, на севере граничит с Украиной. Население составляет около 500 человек, с учетом двух рядом расположенных сел Константиновка и Ульяновка. Они находятся в ведении сельской администрации Валя-Адынке. Большая часть населения – украинцы. Работают комплекс школа – детсад, два клуба, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи, филиал Сбербанка. Село газифицировано (несколько объектов), электрифицировано, имеется телефонная связь, обеспечивается прием телевизионных передач.

Известные люди – уроженцы села: прославленный летчик в годы Великой Отечественной войны Семен Хархалуп, Герои Социалистического Труда Евпатий Боярский, Мария Кардонская и Анна Малюта.

Достопримечательностями являются старинная православная деревянная церковь и недавно реконструированный каменный храм, который по праву признан одним из самых красивых в Приднестровье.