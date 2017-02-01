РЕЦЕПТЫ, ПРОВЕРЕННЫЕ ГОДАМИ

Мы продолжаем знакомить вас с рецептами из поваренной книги Е. Малоховской 1916 года выпуска. Помогает нам в этом заместитель директора техникума коммерции, педагог высшей категории Марина Агаки.

Сегодня у нас в меню в качестве «затравки» – салат из картофеля и свеклы, интересный по набору ингредиентов рассольник с курицей на первое, сочные колдуны – на второе, а на десерт – кисель шоколадный.

Салатъ изъ картофеля и свеклы

Очистить отваренные картофель (2-3 шт.) и свеклу (1 шт.), нарезать их тонкими ломтиками, посолить. Положить в салатник, посыпать черным молотым перцем, сбрызнуть уксусом и оливковым маслом. Дать постоять в холодном месте и подавать на стол. Можно таким образом приготовить салат и из одного картофеля, нарезать его, посолить, посыпать перцем, добавить мелко нашинкованный лук, сбрызнуть уксусом и оливковым маслом.

Разсольникъ изъ курицы

На один литр жидкости нам понадобится 600 граммов курицы, по одной штуке разных кореньев (петрушки, сельдерея, моркови), 5 соленых огурцов, 1 столовая ложка муки. Курицу необходимо порубить на крупные куски (по желанию в бульон можно положить и внутренности: печенку, пупок, сердце), добавить коренья и варить, снимая пену. В конце варки влить 100-150 граммов огуречного рассола. Когда курица сварится, достать её из бульона, а вместо неё добавить очищенные от кожи и семечек, нарезанные кусочками огурцы, муку, обжаренную на масле; когда огурцы станут мягкими, положить курицу обратно в бульон и подавать на стол.

Колдуны

1 килограмм говядины и 300 граммов свежего сала мелко нарезать, посолить, поперчить, добавить 2 луковицы, измельченные на терке, полстакана бульона, хорошо всё вымешать. Взять три яйца, стакан воды, муку (тесто должно получиться как на пельмени). Замесить тесто, тонко раскатать его и с помощью стакана вырезать небольшие кружки, положить на каждый кружок приготовленный фарш и крепко защипнуть в виде мешочков. Затем опустить колдуны в кипящую соленую воду; когда всплывут, слить воду, выложить на блюдо. Подавать либо со сливочным маслом, либо с уксусом и перцем.

Кисель шоколадный

Взять 100 граммов тертого шоколада, смешать его с половиной стакана картофельного крахмала, развести полученную смесь одним стаканом молока. Отдельно вскипятить 4-5 стаканов цельного молока, добавить 100 граммов сахара, по вкусу ванилин. В кипящее молоко тоненькой струйкой, постоянно помешивая, влить разведенный молоком шоколад и крахмал, подержать несколько минут на тихом огне (не доводить до кипения), снять и слегка охладить. Подавать теплым.

Приятного аппетита!

Готовьте с удовольствием!