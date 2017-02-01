СОВЕТЫ ДОКТОРА РАДУ

А за окном то дождь, то снег, то жгучий мороз, то умеренный плюс. Кто-то воспринимает резкую смену погоды поэтически, мол, у природы нет плохой погоды, всякая погода благодать, а вот у метеозависимых людей любой перепад атмосферного давления автоматически отражается на их самочувствии.

Головная боль, слабость, учащенное сердцебиение, тошнота, снижение работоспособности – и это далеко не полный список неприятных ощущений при смене погодных условий. Что делать в такие дни, узнаем у заведующего столичной поликлиникой № 3 Геннадия Родионовича Раду:

Занятия гимнастикой – как физической, так и дыхательной – важный элемент борьбы с перепадами давления. Старайтесь разминать мышцы, можно пройти курс массажа. Во время прогулок на свежем воздухе (от 30 -60 минут в день) занимайтесь дыхательной гимнастикой: глубоко вдохните носом несколько раз, затем выдохните ртом. Такое упражнение можно повторять до 10 раз. Мед – это уникальное средство, способное снизить повышенное давление и повысить сниженное. Обладает свойством очищения сосудов и улучшает работу сердца. Однако его не следует принимать людям, страдающим сахарным диабетом. Шиповник тоже используется при изменении артериального давления. Чтобы приготовить чай из шиповника, достаточно 150-200 г ягод на литр кипятка. Длительность употребления такого напитка не должна превышать 3-5 суток. Во всём важна мера. Питание. Включите в свой рацион продукты, содержащие железо: говяжью печень, гранаты, зеленые спелые яблоки, гречневую крупу, бородинский хлеб. Это поможет улучшить мозговое кровообращение. Старайтесь употреблять больше йогурта, кисломолочных, сырных, творожных продуктов. Витамин С. Не менее важен для поддержания здоровья сосудов витамин С. Его примерная суточная норма – от 250 до 500 мг. В период перепадов артериального давления её можно увеличить до 1000 мг, в случае если у вас нет противопоказаний. Витамин С содержится в апельсинах, лимонах, инжире, натуральном (не пакетированном) клюквенном или смородиновом соке, болгарском перце и т.д.

Будьте здоровы!