СОВЕТЫ ДОКТОРА РАДУ
А за окном то дождь, то снег, то жгучий мороз, то умеренный плюс. Кто-то воспринимает резкую смену погоды поэтически, мол, у природы нет плохой погоды, всякая погода благодать, а вот у метеозависимых людей любой перепад атмосферного давления автоматически отражается на их самочувствии.
Головная боль, слабость, учащенное сердцебиение, тошнота, снижение работоспособности – и это далеко не полный список неприятных ощущений при смене погодных условий. Что делать в такие дни, узнаем у заведующего столичной поликлиникой № 3 Геннадия Родионовича Раду:
- Занятия гимнастикой – как физической, так и дыхательной – важный элемент борьбы с перепадами давления. Старайтесь разминать мышцы, можно пройти курс массажа. Во время прогулок на свежем воздухе (от 30 -60 минут в день) занимайтесь дыхательной гимнастикой: глубоко вдохните носом несколько раз, затем выдохните ртом. Такое упражнение можно повторять до 10 раз.
- Мед – это уникальное средство, способное снизить повышенное давление и повысить сниженное. Обладает свойством очищения сосудов и улучшает работу сердца. Однако его не следует принимать людям, страдающим сахарным диабетом.
- Шиповник тоже используется при изменении артериального давления. Чтобы приготовить чай из шиповника, достаточно 150-200 г ягод на литр кипятка. Длительность употребления такого напитка не должна превышать 3-5 суток. Во всём важна мера.
- Питание. Включите в свой рацион продукты, содержащие железо: говяжью печень, гранаты, зеленые спелые яблоки, гречневую крупу, бородинский хлеб. Это поможет улучшить мозговое кровообращение. Старайтесь употреблять больше йогурта, кисломолочных, сырных, творожных продуктов.
- Витамин С. Не менее важен для поддержания здоровья сосудов витамин С. Его примерная суточная норма – от 250 до 500 мг. В период перепадов артериального давления её можно увеличить до 1000 мг, в случае если у вас нет противопоказаний. Витамин С содержится в апельсинах, лимонах, инжире, натуральном (не пакетированном) клюквенном или смородиновом соке, болгарском перце и т.д.
Будьте здоровы!
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