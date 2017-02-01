ФЕВРАЛЬ,РАБОТЫ МЕСЯЦА

От опытного огородника, большого любителя дачи Валентины Петровны Фроловой.

Февраль – месяц короткий, но злющий. У месяца два друга – метель да вьюга, это все же время первой встречи зимы и весны, приближения тепла. Удлиняется световой день, улучшается настроение, приближается время любимого дачного участка и огорода. На подоконниках выстраиваются ряды горшочков с рассадой, закупаются семена… Во всем предчувствие весны!

Планирование

– Составляйте ассортиментную ведомость по посадочному материалу, учитывая особенности участка – свет, почву, влажность. Подготовьте план посадок, подсчитайте посадочную площадь в теплицах и цветниках, это поможет правильно рассчитать количество семян для закрытого и открытого грунта. Прежде чем сделать закупку семян, пересмотрите их домашний запас. Не закупайте много семян впрок.

Заготовьте емкости для выгонки зелени, посева семян, почву для выращивания рассады. Обеззараживайте действующие теплицы с обогревом, ремонтируйте каркасы холодных теплиц, накрывайте их полиэтиленовыми пленками и поликарбонатом.

Плодовый сад

– Лучи солнца, удлиняющие день в конце месяца, усиливает белизна снега, что небезопасно для коры молодых деревьев. Это может вызвать ожоги в виде светлых пятен на темной коре стволов и крупных ветвях. Надо защитить их с солнечной стороны материалами, отражающими свет (например, рубероидом, пергаментом). Можно побелить стволы деревьев, но обязательно в солнечный день при температуре не ниже + 5 градусов. Ночью обычно усиливается мороз, ветер, наблюдается понижение температуры в корнеобитаемом слое. Проверьте, насколько утеплены снегом прикорневые участки деревьев. При таянии снега кора корневой шейки может подопреть, поэтому в снегу прорубите небольшую канавку для стока талой воды.

Цветник

– Посейте на раннюю рассаду семена цветочных однолетников для открытого грунта: агератум, астра однолетняя, бегония, бальзамин, вербена, виола, львиный зев…Оптимальная температура до появления всходов составляет +20…+22 °С.

– Просмотрите хранящиеся корнеклубни и корнелуковицы бегоний, георгинов, гладиолусов. Отбракуйте больные: пятна и язвочки на луковицах или клубнях вырежьте острым ножом, смажьте срезы зеленкой, припудрите порошком аспирина или золой.

– Сильно проросшие побеги обрежьте, оставив короткие «пеньки». Разложите растения в коробки или пакеты, уберите в подвал или холодильник.

Огород

– Проверьте состояние семенного картофеля и к концу месяца внесите его в теплое помещение на яровизацию. Разберите луковицы лука, чеснока, отбракуйте плохие головки. Подготовьте неглубокую емкость с песком, некислой почвой или увлажненным мхом-сфагнумом, прорастающие головки чеснока и лука плотно высадите в нее, емкость поставьте ближе к свету. Поливайте умеренно, чтобы не загнили донца, и через две недели появится молодая зелень. Сажайте корнеплоды петрушки и свеклы для выгонки.

– Сейте корневой сельдерей в конце месяца, к сентябрю вырастет крупный корнеплод. В двадцатых числах замачивайте (на 2 суток) и сейте на рассаду семена пасленовых (перец, баклажаны) для выращивания в теплице.