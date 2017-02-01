Если молодежь увлечь…

Реализация молодежной политики, взаимодействие общественных объединений молодежи между собой и с органами госвласти – эти и другие вопросы были обсуждены в ходе прошедшей под эгидой парламентского комитета по общественным объединениям, спорту, информационной и молодежной политике встречи руководителей молодежных общественных организаций. В ней также приняли участие представители Администрации Президента, министерства просвещения, ПГУ.

В большей части говорили о проблемах молодежного движения и координации усилий молодых по реализации различного рода проектов. Упор должен делаться на военно-патриотическое воспитание – такую задачу определил глава государства органам государственной власти в ходе заседания Правительства 11 января в качестве приоритетной в работе с молодежью. Сейчас, по мнению главы профильного комитета Верховного Совета Игоря Буги, сложилась благоприятная ситуация для этого, поскольку есть взаимопонимание и взаимодействие высших законодательного и исполнительного органов власти. «Консолидировав усилия, мы способны добиться большего. Молодежь, если она не чувствует, что кем-то востребована, останется инертной. Ее необходимо нацелить, реальными действиями показать, что она значима для государства и общества», – отметил парламентарий.

В ходе встречи члены молодежных формирований говорили о реализуемых ими гуманитарных и социальных проектах, планах и проблемах, с которыми сталкиваются в ходе общественной деятельности. И немало при этом предлагали. Есть надежда, что эти предложения лягут в основу проекта Концепции развития молодежной политики, которая сейчас готовится министерством просвещения.