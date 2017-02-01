На личном приёме у главы государства

Обсудить с Президентом вопросы самого разного толка пришли 16 приднестровцев. Спектр тем для диалога с главой республики широкий – от просьб о помощи в трудоустройстве и содействии в лечении за рубежом до предложений по разработке государственных программ. В случаях, когда вопрос нельзя было решить на месте, Вадим Красносельский направлял необходимые запросы и поручения в соответствующие структуры.

Жительница Бендер Анастасия Пустовит – инвалид III группы по заболеванию сердца. Она обратилась к Президенту с просьбой посодействовать в проведении жизненно необходимого ей лечения. Совсем недавно девушка перенесла серьезную операцию. Теперь нуждается в дорогостоящей процедуре исследования методом магнитно-ядерного резонанса. Врачи настаивают и на проведении еще трех операций. Средств на такое лечение у бендерчанки нет. Вадим Красносельский рассказал Анастасии о возможностях, которые сегодня ей может предложить система здравоохранения Приднестровья. Глава республики взял вопрос под личный контроль.

Представители общественного движения «Союз защитников Отечества» пришли на прием к Президенту не с просьбой, а с предложениями. Общественники разработали концепцию патриотического воспитания приднестровской молодежи. «Созвучную задачу – о необходимости усиления патриотического воспитания – я поставил перед министерством образования. Ваши идеи могут быть полезны им для внедрения в образовательные программы», – отметил Вадим Красносельский. Члены союза предложили также создать по примеру России комиссию по патриотическому воспитанию при Президенте ПМР. Инициаторы предполагают, что она будет работать на общественных началах. Глава государства идею поддержал, заметив, что в состав комиссии могли бы войти как общественники, так и представители профильных министерств и ведомств.